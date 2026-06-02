Рятувальники працюють на місці пожежі

Під час повітряної тривоги вночі у вівторок, 2 червня, на Хмельниччині пролунали вибухи. Унаслідок російської атаки пошкоджені місцеві підприємства. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, протягом ночі сили ППО зищили дев’ять російських безпілотників. Унаслідок атаки пошкоджені приміщення на території місцевих підприємств у Хмельницькому районі. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, йдеться про обʼєкти у Волочиську.

Водночас у Хмельницькій обласній прокуратурі уточнили, що через влучання по території підприємства харчової промисловості пошкоджені два складські приміщення. Там виникла пожежа площею близько 1500 м2. Наразі тривають роботи з її ліквідації. Також пошкоджень зазнало ще одне підприємство.

Інформації про травмованих та загиблих не надходило.

Правоохорнці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Додамо, що повітряну тривогу в Шепетівському та Кам’янець-Подільському районах оголосили о 01:12. Вона тривала до 04:07. Повторно сирени увімкнули о 07:18 у Шепетівському, Кам’янець-Подільському та Хмельницькому районах. Відбій пролунав о 07:31.