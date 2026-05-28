ДБР розслідує можливе порушення правил поводження зі зброєю

Під час відбиття ворожої атаки у Кам’янець-Подільському районі в середу, 27 травня, загинули двоє військовослужбовців ЗСУ. Ще один боєць отримав поранення та перебуває в лікарні. Про це ZAXID.NET повідомила речниця теруправління ДБР у Хмельницькій області Катерина Герасімук.

За її інформацією, інцидент стався близько 11:15 в одному із сіл Дунаєвецької громади. Під час виконання бойового завдання підрозділом безпілотних систем вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача.

«Двоє військових загинули одразу на місці події, ще один – був госпіталізований. Наразі його життю нічого не загрожує», – зазначила Катерина Герасімук.

На місці події слідчі вилучили пульти керування та засоби зв’язку. Їх направили на експертизу для встановлення причин детонації вибухонебезпечного предмета.

Попередньо подію кваліфікують за ч. 3 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю або вибухонебезпечними предметами, що спричинило загибель кількох людей). Санкція статті передбачає від 3 до 12 років позбавлення волі.