Законопроєкт про оновлення Митного кодексу мають розглянути у парламенті

Кабінет міністрів України схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка. Про це повідомила у четвер, 28 травня, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

«Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання наших зобов’язань у межах переговорного процесу щодо членства», – повідомила премʼєр-міністерка.

У пресслужбі Мінфіну повідомили, що проєкт нового кодексу є ключовим для виконання 29-го розділу переговорного процесу про вступ України до ЄС «Митний союз». Зазначається, що проєкт готували два роки – під час нього урядовці вели діалог з Єврокомісією та українським бізнесом.

За даними Юлії Свириденко, новий Митний кодекс України повністю узгоджується з європейським та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Це нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС», – пояснила вона.

Для бізнесу та громадян митниця збереже безперервність процесів. Зокрема, продовжать діяти чинні авторизації та система «єдиного вікна».

Законопроєкт щодо впровадження нового Митного кодексу України очікуватиме на розгляд у Верховній Раді.

Нагадаємо, 28 травня депутати Верховної Ради ратифікували угоду з Євросоюзом на отримання 90 млрд євро допомоги. Гроші спрямують на подолання наслідків війни та підтримку економічної стабільності. Одразу після цього у першому читанні парламентарі підтримали зміни до бюджету на 1,56 трлн грн.