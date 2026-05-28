У Горохові на Волині облаштують індустріальний парк для деревообробки, агропереробки та виробництва

Кабінет міністрів ухвалив рішення про внесення індустріального парку «Горохів» у Волинській області до держреєстру індустріальних парків. У його розбудову планують вкласти понад 1,5 млрд грн. Керувати парком буде київська компанія, пов’язана із партнерами бізнесмена та чинного народного депутата Сергія Тарути.

Як повідомило міністерство економіки, реалізація проєкту «сприятиме розвитку промислового потенціалу Волині, залученню інвестицій у переробну промисловість та створенню до 690 нових робочих місць».

Індустріальний парк створили на території міста Горохів Луцького району Волинської області. Термін функціонування парку — 30 років. Ініціатором створення виступила Горохівська міська рада.

Площа парку становить 13,8724 га. На його території планують розвивати переробку сільськогосподарської продукції, виробництво харчових продуктів, складське господарство, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини і корки. Також передбачено виробництво паливної щепи з відходів переробки аграрної продукції, текстильне виробництво та виробництво одягу, наукову і технічну діяльність, а також роботу лабораторій, зокрема для незалежного підтвердження якості сировини та готової продукції.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На облаштування індустріального парку планується залучити майже 1,58 млрд грн з різних джерел. Фінансування передбачає кошти ініціатора створення, державне стимулювання, а також інвестиції майбутніх учасників та інших суб’єктів індустріального парку.

«Волинь має потужну сировинну базу для деревообробки, але регіон досі переважно експортує необроблену або мало оброблену сировину. «Горохів» може стати майданчиком для глибокої переробки деревини – з вищою доданою вартістю і більшою віддачею для місцевої економіки», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Згідно з даними на офіційному сайті Горохівської громади, керуючою компанією парку є ТзОВ «Нью Лайн Девелопмент». Компанія була зареєстрована 2021 року, місце реєстрації – Київ. Статутний капітал визначений на рівні 10 тис. грн. Бенефіціари, як йдеться на порталі YouControl, це жителі Києва Ярослав Арсірій та Анна Лисиця.

Ярослав Арсірій є власником низки українських компаній, а також чинним помічником народного депутата від ВО «Батьківщина» Андрія Ніколаєнка. Депутат у 2013-2014 рр. був головою Кіровоградської облдержадміністрації, а Арсірій – його заступником. Перед тим бізнесмен був заступником міністра культури часів Януковича Михайла Кулиняка, писав рух «Чесно».

У 2014-2019 рр. Ярослав Арсірій був помічником народного депутата від «Батьківщини» та українського мільйонера Сергія Тарути (статки Тарути у 2020 році могли становити700 млн доларів, за оцінкою «Forbes Україна»). Окрім того, він був членом політичної ради партії «Основа», яку заснував та фактично фінансував Тарута.

Ярослав Арсірій має брата – скандального суддю ліквідованого Окружного адмінсуду Києва Руслана Арсірія.

Другий засновник «Нью Лайн Девелопмент» – Анна Лисиця є підприємницею, що займається гуртовою торгівлею різними типами товарів. Вона є ФОПом-спрощенцем другої групи, йдеться на платформі YouControl.

Волинське Misto.media раніше повідомляло, що у 2026 році в індустріальному парку почнуть облаштовувати територію, проєктувати та будувати обʼєкти учасників. Будівництво обʼєктів інфраструктури та виробничо-складських приміщень триватиме до 2030 року. Очікують, що перші підприємства запрацюють на цій території у 2027 році.