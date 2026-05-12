На Львівщині планують створити агропереробний індустріальний парк

Поблизу Кам’янки-Бузької на Львівщині планують побудувати новий індустріальний парк «Сапі Агро Парк». Його вартість, за попередніми даними, становитиме понад 790 млн грн. Головним напрямком діяльності парку стане агропереробка. Запустити його мають намір за два роки.

Індустріальний парк «Сапі Агро Парк» планують створити на околиці села Сапіжанка біля Кам’янки-Бузької. Він розташується на ділянці площею понад 11 га, йдеться в описі проєкту. Наразі це територія закинутої ферми великої рогатої худоби, яка багато років не експлуатується, без жодних комунікацій.

Концепція парку – універсальний промисловий парк із наголосом на аграрній переробці. Згідно із задумом, у ньому може бути виробництво харчових продуктів, переробка та консервування овочів та фруктів, картоплі тощо, виробництво крохмалю, хліба, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, олії та жирів тощо.

Приблизна вартість побудови індустріального парку становить понад 796 млн грн. На його території планують звести склади, виробничі приміщення, елеватор, облаштувати автомобільні та залізничні під’їзди, прокласти комунікації тощо.

Як повідомив голова групи компаній «Індустріальні парки України» Валерій Кирилко, який опікується проєктом парку біля Кам’янки-Бузької, невдовзі ініціатори планують перейти до офіційної реєстрації індустріального парку, а опісля – до будівництва.

Візуалізація майбутнього ІП у Сапіжанці з сайту Кам'янко-Бузької міськради

Ініціаторами створення «Сапі Агро Парк» є дві споріднені компанії – ТзОВ «Зерно+» та ТзОВ «Зерно Елевейт», що мають реєстрацію у Сапіжанці.

Згідно з даними порталу YouControl, засновниками «Зерно+» є Іван Мірило з Яворівського району (8%) та естонська компанія Field Services OU (92%). Бенефіціарними власниками вказані естонські бізнесмени Янус Летмец (Яанус Лехтметс) та Івар Томінг. Водночас засновниками «Зерно Елевейт» є Field Services OU (92%) та киянин Олександр Ковилін (8%). Бенефіціари – ті ж Янус Летмец та Івар Томінг.

На порталі YouControl вказано, що Ковилін та Мірило раніше керували компаніями в одному з найбільших агрохолдингів України – МХП бізнесмена Юрія Косюка.

Івар Томінг у 2009 році також працював в системі МХП, а згодом у компанії, що займалась розведенням свиней і вирощуванням зерна на Харківщині. У 2018 році у російських медіа людину з таким ім’ям та прізвищем згадували як агронома естонської групи компанії UVIC, яка займалась будівництвом в РФ овочесховищ та інших сільськогосподарських об’єктів.

Згідно з даними естонського порталу Inforegister, компанія Field Services OU займається професійною діяльністю з управління бізнесом. Її статутний капітал – 2,5 тис. євро.

Будувати індустріальний парк у Сапіжанці планують на умовах співфінансування. Витрати мають намір розподілити наступним чином – керуюча компанія має вкласти 20 млн грн, компанії-учасники парку – до 590 млн грн, державна допомога – понад 100 млн грн, ініціатор створення парку – 80 млн грн тощо.

Планується, що перші учасники запрацюють в «Сапі Агро Парк» на початку 2028 року, а повністю здати проєкт в експлуатацію хочуть наприкінці 2029 року. У парку мають намір працевлаштувати до 500 робітників.