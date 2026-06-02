Національне управління зі стягнення боргів Фінляндії конфіскувало 3,7 млн євро, що належали Російській Федерації. Кошти планують спрямувати на компенсацію НАК «Нафтогаз України» та її дочірнім компаніям за експропрійоване в анексованому Криму майно. Про це 2 червня повідомив фінський мовник Yle.

Зазначається, що заарештовані кошти є фінансовим внеском Росії у прикордонну програму співробітництва з ЄС. РФ встигла виплатити ці гроші ще до початку повномасштабної війни. Гроші надійшли до Міністерства праці та економічного розвитку Фінляндії, однак проєкт припинили, а виплачені РФ кошти залишилися на балансі міністерства.

