Фінляндія конфіскувала 3,7 млн євро активів РФ на користь «Нафтогазу»
Національне управління зі стягнення боргів Фінляндії конфіскувало 3,7 млн євро, що належали Російській Федерації. Кошти планують спрямувати на компенсацію НАК «Нафтогаз України» та її дочірнім компаніям за експропрійоване в анексованому Криму майно. Про це 2 червня повідомив фінський мовник Yle.
Зазначається, що заарештовані кошти є фінансовим внеском Росії у прикордонну програму співробітництва з ЄС. РФ встигла виплатити ці гроші ще до початку повномасштабної війни. Гроші надійшли до Міністерства праці та економічного розвитку Фінляндії, однак проєкт припинили, а виплачені РФ кошти залишилися на балансі міністерства.
Yle пригадує, що наприкінці травня окружний суд Гельсінкі ухвалив рішення про виконання на території Фінляндії рішення Гаазького арбітражного трибуналу 2023 року про примусове стягнення мільярдної компенсації з Росії. Ідеться про близько 4,3 млрд євро компенсації «Нафтогазу» за втрачені активи в анексованому Криму.
Згідно з рішенням, кожна держава-учасниця повинна визнати арбітражне рішення обов’язковим і забезпечити примусове стягнення коштів у межах своєї юрисдикції.
З 2024 року фінське Управління зі стягнення боргів конфіскувало російські активи на загальну суму понад 40 млн євро.
Нагадаємо, 21 травня суд Міжнародного фінансового центру «Астана» дозволив «Нафтогазу» стягнути 1,4 млрд доларів з російського «Газпрому».
Однак вже 25 травня міністр юстиції Казахстану Єрлан Сарсембаєв повідомив, що Астана не виконуватиме рішення суду МФЦА щодо примусового стягнення з російського «Газпрому» коштів на користь українського «Нафтогазу». За його словами, рішення ухвалювали без участі російської сторони, тому «Газпром» має право його оскаржити.