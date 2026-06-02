У Лисиничах облаштують нове кладовище

Львівська міськрада викупить дев’ять земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, для облаштування кладовища за межами населеного пункту в селі Лисиничі. На засіданні у вівторок, 2 червня, депутати затвердили викупну ціну ділянок.

Відповідно до ухвали, йдеться про дев’ять земельних ділянок загальною площею понад 1,3 га за межами населеного пункту, цільове призначення яких – для ведення особистого селянського господарства. На ділянках немає об’єктів нерухомості. Загальна викупна ціна становить 7,6 млн грн (у межах 50-60 тис. грн/сотка).

Ділянки у Лисиничах, які планують викупити для суспільних потреб (фото ЛМР)

Депутати уповноважили директора департаменту природних ресурсів та будівництва здійснювати від імені Львівської міськради викуп земельних ділянок для суспільних потреб. У разі відмови контрогось із власників від укладення договору купівлі-продажу, ЛМР розглядатиме питання примусового вилучення землі.

Зазначимо, на попередньому засіданні 28 травня депутати, розглянувши звернення ЛКП «Муніципальна обрядова служба», дозволили розроблення детального плану території в районі вул. Тракт Глинянський (проєктованої вулиці у селі Лисиничі). Йдеться про розширення діючого кладовища орієнтовно на 7,1 га.

Раніше повідомлялося, що Львівська міськрада шукає ділянки для облаштування нових місць для поховань, адже сьогодні в місті функціонує лише одне кладовище. Йшлося про дві ділянки – у Лисиничах (неподалік діючого Винниківського кладовища) та на території Підбірців.