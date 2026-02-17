У Львові діючим залишається лише один цвинтар, ресурс якого обмежений

Львівська міськрада шукає ділянки для облаштування нових місць для поховань, адже сьогодні в місті функціонує лише одне кладовище. Під нові поховання розглядають ділянки у Лисиничах та Підбірцях.

Як повідомили у вівторок, 17 лютого, у львівській мерії, зараз у місті функціонує лише одне кладовище – Голосківське.

«З огляду на обмеженість його ресурсу міська рада вивчає потенційні земельні ділянки, які в перспективі могли б бути використані для нових поховань», – йдеться в повідомленні.

За інформацією посадовців, наразі розглядають дві ділянки. Перша – у Лисиничах, що розташована неподалік діючого Винниківського кладовища. Друга – на території Підбірців.

Другий варіант, як зазначили в ЛМР, потребує розроблення детального плану території, що дасть змогу комплексно дослідити ділянку та визначити можливості створення додаткових місць для поховань.

Відповідні проєкти ухвал, необхідні для запуску подальших процедур, винесуть на розгляд депутатів під час найближчого пленарного засідання 26 лютого.

У міськраді наголошують, що рішення про створення нових кладовищ не ухвалено. «Наразі місто працює над аналізом і оцінкою варіантів, щоб у перспективі мати зважене та продумане рішення. Втім, про необхідність розширення меж існуючого кладовища відомо вже давно – ще з моменту утворення Львівської МТГ», – додали в мерії.

У ЛМР уточнили ZAXID.NET, що на Сихівському та Ряснянському цвинтарях немає місць для нових поховань, там можливе лише дохоронення.

Нагадаємо, у Львові на Голосківському кладовищі триває будівництво крематорію.