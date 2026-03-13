У Польщі Національний фонд охорони здоров’я наклав штраф на лікарню в Лодзі у розмірі 200 тис. злотих (приблизно 2,4 млн грн) через те, що медзаклад відмовив пацієнтці у проведенні аборту, попри серйозні вади розвитку плоду. Про це у п'ятницю, 13 березня, повідомив польський портал RMF24.

Як зазначають у матеріалі, жінка, на ім'я Аніта, на пізньому терміні вагітності дізналася, що плід має серйозну патологію розвитку, хоча до цього лікарі повідомляли лише про відносно легкий перебіг захворювання.

Після уточнення діагнозу вона повідомила медикам про намір перервати вагітність. Однак, за її словами, лікарня в Лодзі відмовилася проводити процедуру, попри можливі ризики для її здоров’я. Коли Аніта попросила психологічної допомоги, її направили до психіатричного відділення. Там жінку на три дні помістили до ізолятора.

Пізніше лікарі та психологи дійшли висновку, що у її випадку є медичні підстави для переривання вагітності. Проте медзаклад у Лодзі все одно не погодився провести операцію, тож жінка звернулася до іншої лікарні.

Після перевірки Національний фонд охорони здоров’я встановив два порушення з боку лікарні:

про недостатнє інформування пацієнтки щодо її стану, можливих методів лікування та наслідків,

про надання медичних послуг без належної ретельності.

Порушення також підтвердив омбудсмен з прав пацієнтів. За його висновком, у цій ситуації було порушено право жінки на інформацію, доступ до медичних послуг, а також на повагу до гідності та приватності.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Європейський суд з прав людини оголосив рішення у справі, що стосується обмежень права на аборт. Суд визнав, що Польща порушила статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного і сімейного життя. Скаргу подала мешканка Кракова, яка вирішила перервати вагітність після того, як медичні обстеження підтвердили у плода тяжку генетичну хворобу трисомію 18 (синдром Едвардса).