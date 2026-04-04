На комбінаті зафіксували загоряння, після чого він припинив роботу

Дрони СБУ зупинили виробництво на Алчевському металургійному комбінаті, розташованому на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у суботу, 4 квітня.

На відео, оприлюдненому СБУ, видно, як дрони залітають на територію комбінату та атакують його установки. Також на кадрах видно загоряння внаслідок влучань.

«Після ідентифікації розташування критичних виробничих потужностей комбінату по них було завдано ударів дронами FP-2 компанії Fire Point. У результаті ураження пошкоджено доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції, що забезпечують роботу підприємства. Через завдані ушкодження комбінат зупинив роботу», – повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними Служби безпеки, атаку на меткомбінат здійснили співробітники головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях разом з 1-м Окремим центром Сил безпілотних систем.

Зазначимо, Алчевський меткомбінат є одним з ключових промислових обʼєктів росіян для забезпечення військового виробництва. Його продукцію використовують для створення російської військової техніки – зокрема, йдеться про танки Т-90М «Прорив» та гаубиці «Мста-С». Алчевськ, де розташований меткомбінат, окупували росіяни ще у 2014 році.

Додамо, це не перший удар по заводу за місяць. Так, місцеві телеграм-канали повідомляли про атаки дронів на завод 20 та 30 березня.