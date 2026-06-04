У Львівській міській раді обговорили конфлікт довкола нового McDonald's у центрі Львова. За стіл переговорів сіли мешканці будинку на площі Ринок,19-21, представники закладу та власника приміщення – компанії Dragon Capital. Причиною зустрічі став ресторан швидкого харчування McDonald's, який нещодавно почав працювати у кам’яниці.

Мешканці будинку незадоволені вентиляційними трубами ресторану, які заповнили майже весь об’єм внутрішнього дворика, а ще постійним неприємним запахом та гулом вентиляції під їхніми вікнами. ZAXID.NET завітав до мешканців, щоб оглянути умови, в яких вони тепер живуть.

«Це захоплення, наш дворик – це спільна територія всіх мешканців. Я вас зараз не чую, зараз приблизно 62-63 децибели. В мене є шумомір, ми його перевіряли з фахівцями, які тут були. Йде вібрація, тріскають стіни. І запах – сморід», – розповів мешканець будинку на пл. Ринок, 19 Олександр Ліпко.

Львівська міська рада взялася допомогти із пошуком вирішення конфліктної ситуації – між мешканцями й бізнесом.

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«Парадокс у тому, що місто в цій ситуації має найменше прав. З одного боку є власники помешкань, з іншого – бізнес, також має майно у цій будівлі й розвивається шляхом отримання дозволів від держави, мінкульту та ДАБІ», – каже керуючий справами виконавчого комітету Львівської міськради Євген Бойко.

У Львівській мерії наголошують – не погоджували та не видавали жодних дозволів на роботу ресторану. Більше того – не мають на це повноважень, адже будинок є пам'яткою архітектури національного значення.

«Пам'ятка національного значення – це компетенція виключно мінкульту. Відповідно, сьогодні, єдиним органом, який може відреагувати на скарги й недоліки, чи дотримано погоджений Мінкультом проєкт, може виключно міністерство. І міністерство культури може видати обов’язковий до виконання припис», – пояснив заступник директора офісу охорони культурної спадщини Святослав Кіндратів.

«Ми, як місто, стоїмо збоку. Це не правильно, бо не може будівля в центрі міста перебудовуватися, а міська влада не має на це жодного впливу. Ми будемо працювати над тим, щоб були внесені зміни до законодавства, які виправлять цю ситуацію. Рішення ухвалюють у Києві, але було б добре, щоб київські чиновники перед ухваленням рішень приїжджали до Львова і дивилися, як це вплине на життя і здоров’я людей», – наголосив Євген Бойко.

Мешканці під час зустрічі у мерії вкотре наголосили – після відкриття McDonald's втратили спокій у власних оселях. За їхніми словами, заклад запрацював без жодного обговорення з людьми, які живуть поруч, а наслідки його роботи вони відчувають щодня.

«Вдень вийти на балкон – неможливо. Шум, випари, неможливо навіть відкрити вікно, вночі не можу відкрити вікно теж, я задихаюся. Чому я маю жити за правилами McDonald's?», – обурюється мешканка будинку на пл. Ринок.

«Ми хочемо, щоб це все обладнання з площини демонтували, перенесли. Але ми не хочемо це бачити і чути», – додала інша мешканка.

У McDonald's запевняють – облаштували заклад з усіма дозволами. А ще кажуть – напрацювали план дій на скарги мешканців за чотирма основними напрямками. Насамперед ідеться про усунення шуму. Для цього залучили профільних фахівців, провели технічну діагностику і визначили джерела шуму, які планують прибрати. Щодо запахів — обіцяють провести герметизацію вентиляційних каналів, встановити додаткове обладнання та збільшити висоту вентканалів. Окрім того, взялися виправляти пошкодження в під'їзді, які завдали, коли носили технологічне обладнання.

«Це благоустрій під'їзду, сходової клітки, пошкодження в коридорі, ми це приводимо до ладу. Також працюємо над тим, щоб отримати погодження та проєктуємо відновлення фасаду будинку. І ще один блок – це перенесення частини обладнання з внутрішнього двору в всередину, в приміщення, це зменшить шумове навантаження і площу», – розповів операційний менеджер McDonald's Юрій Кос.

Поки що питання залишається відкритим, а реальних змін на місці немає. Після другої зустрічі учасники домовилися знову зібратися 10 червня. Нагадаємо, McDonald's на пл. Ринок запрацював 19 березня.