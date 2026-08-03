Росіяни удраним дроном атакували АЗС у Кривому Розі

Вдень понеділка, 3 серпня, росіяни ударним дроном атакували АЗС у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, зокрема дитина. Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Росіяни атакували АЗС у Кривому Розі ударним дроном типу «шахед». Внаслідок обстрілу загинули 41-річний чоловік, 40-річна жінка та 8-річний хлопчик. За інформацією «Суспільного», серед загиблих – рятувальник з Херсонщини та його син.

Ще шістьох людей із травмами госпіталізували до лікарні. За даними начальника Дніпропетроської ОВА, 49-річний постраждалий перебуває у важкому стані, чоловіки віком 53, 46 і 20 років, а також жінки 51 і 60 років – у стані середньої тяжкості.

Крім того, російський обстріл понівечив приміщення АЗС та автомобілі. На місці події виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

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Нагадаємо, на Полтавщині СБУ затримала мобілізованого військового, який наводив російські удари на АЗС. Затриманий передавав росіянам актуальні фото та геолокації місцевих АЗС. Крім того, він вказував окупантам місце розташування своєї військової частини.