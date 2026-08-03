Роздягальня чернівецького клубу перед дебютом в УПЛ

Футбольний клуб «Буковина» оголосив про відкриття власної футбольної академії. Про це новачок УПЛ повідомив на своєму офіційному сайті.

Навчання в Академії, директором якої призначено Леоніда Михайлова, буде безкоштовним, що дасть можливість ще більшій кількості дітей долучитися до професійного футбольного середовища та розвивати свій талант.

«Академія стане місцем, де юні футболісти отримають якісну спортивну підготовку, професійний тренерський супровід і можливість розвиватися в системі клубу. Наша мета – виховувати не лише талановитих спортсменів, а й особистостей, які поділяють цінності команди, дисципліни та взаємоповаги», – йдеться в заяві пресслужби.

Вже найближчим часом стартує набір дітей у семи вікових категоріях – від U-6 до U-12. Всі подробиці можна дізнатися на офіційному сайті Академії.

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Нагадаємо, «Буковина» стала чемпіоном Першої ліги та повернулася до еліти українського футболу після понад 30-річної перерви.