Гравці «Буковини» святкую історичну подію

Чернівецька «Буковина» достроково забезпечила собі вихід в українську Прем'єр-лігу за підсумками сезону 2025/26 у Першій лізі. Команда гарантувала собі виступи в еліті за 6 турів до завершення чемпіонату.

Це стало можливим після того, як один з конкурентів – «Лівий Берег», що посідає у турнірній таблиці третю сходинку, розійшовся миром з тернопільською «Нивою». Після цього «Буковина» стала недосяжною для опонентів: після 24-х турів у їхньому доробку 66 очок, а «лелеки», які претендували на пряму путівку в УПЛ, відстають на 19 балів.

Варто зазначити, що востаннє чернівецька команда виступала в елітному дивізіоні ще у сезоні 1993/94 років, коли турнір називався Вищою лігою. Відтоді минуло 32 роки.

Нагадаємо, «Буковина» заснована у 1958 році під назвою «Авангард». У радянські часи команда двічі ставала чемпіоном УРСР (1982, 1988) і тричі срібним призером (1968, 1980 і 1989). У 1990 році тріумфувала у Другій лізі СРСР.

За часів незалежної України команда ставала срібним призером Першої ліги (1996), і двічі переможцем Другої ліги (2000, 2010). Поточний сезон виявився одним з найуспішніших для чернівчан за останні десятиліття: команда досягла позначки в 200 перемог у Першій лізі та увійшла до числа восьми найтитулованіших клубів дивізіону. Крім того, «Буковина» пробилась у півфінал Кубка України, де зіграє проти «Динамо».