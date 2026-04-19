«Кривбас» повернувся у топ-6 УПЛ

У неділю, 19 квітня, «Рух» в межах 24-го туру УПЛ на виїзді зустрічався з «Кривбасом». Відступати львів’янам було нікуди – команда перебувала в зоні перехідних матчів, а безвиграшна серія команди Івана Федика тягнула «жовто-чорних» у прірву.

УПЛ, 24-й тур

«Кривбас» (Кривий Ріг) – «Рух» (Львів) – 3:0

Голи: Товарницький, 15 (аг.), Ясінський, 45+3, Юрчец, 67

Вилучення: Алмазбеков, 74 («Рух», друга жовта картка)

Несподівано для суперника «Рух» сходу провів дві небезпечні атаки з глибокими вертикальними пасами. «Кривбас» огризнувся ударом Парако, який було заблоковано. А далі стався курйозний автогол: Товарницький віддав пас назад, а дебютант УПЛ Єгор Клименко, який замінив травмованого Герету, не влучив ногою по м’ячу і той залетів у ворота.

Пропущений гол знітив львів’ян – увесь запал перших хвилин безслідно випарувався. Наприкінці тайму спочатку Парако ледь не вийшов сам на сам, а згодом Клименко парирував удар Ліна, а Задераці на добиванні завадив відзначитись Ясінський.

Однак на перерву «Кривбас» пішов перемагаючи у два голи: Мендоза буквально розірвав лівий фланг, обігравши трьох опонентів, і з гострого кута закрутив у ворота – м’яч від Ясінського, який намагався завадити голу, влетів у сітку.

Одразу по перерві Клименко ногами відбив удар Задераки після виходу віч-на-віч. Згодом двічі поспіль на побачення з голкіпером «Руху» втікав Сек, але воротар знову врятував і сповна реабілітувався за свій фейл на старті зустрічі.

Та на 67-й хвилині «Кривбас» таки зумів втретє пробити оборону суперника: Юрчец зі стандарту перекинув стінку, влучивши у ближній кут.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Алмазбеков, який вийшов по перерві, заробив другий «гірчичник» і залишив львів’ян у меншості. Після такого думати бодай про нічию було вже марно.

Перемога дозволила «Кривбасу» набрати 40 очок і піднятись на шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Рух» з 20-ма пунктами залишився чотирнадцятим.