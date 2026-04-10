«Жовто-чорні» продовжують залишатися серед претендентів на пониження у класі

У п’ятницю, 10 квітня, «Рух» в межах 23-го туру УПЛ на «Арені Львів» приймав «Колос». Львів’янам кров з носа треба було перемагати, адже їхня безвиграшна серія критично затягнулась і відкинула команду Івана Федика в зону перехідних поєдинків. Інтриги протистоянню додавало і те, що «Колос» в межах УПЛ у Львові ще ніколи не святкував перемогу над «Рухом».

УПЛ, 23-й тур

«Рух» (Львів) – Колос (Ковалівка) – 1:1

Гол: Невеш, 90 – Еліас, 86

Вже на старті зустрічі гості вимагали призначення пенальті за гру рукою суперника, однак арбітр проігнорував цей епізод. На 6-й хвилині Тутті втратив шанс вивести «Рух» вперед – після розкішної передачі він відправив м’яч у небеса.

«Колос» віддячив супернику своїм фейлом – Гагнідзе вийшов сам на сам з Геретою і, відхилившись у бік, втратив момент для удару. Згодом свою гармату розрядив Клайвер – повз ворота.

В середині тайму Климчук картинно впав у штрафному суперника, але арбітр пошкодував колишнього лідера «Руха» і не дав йому жовту картку за симуляцію. Спробував удачу дальнім ударом і Таллес – м’яч влучив у захисника.

По перерві Тахірі зовсім трохи не вистачило, аби замкнути простріл у вже порожні ворота львів’ян. На 62-й хвилині Підгурський ледь не зрізав головою м’яч у власні ворота після кутового «Колоса».

Львів’яни тримались як могли, але за 4 хвилини до завершення поєдинку таки пропустили: після навісу з правого флангу Тахірі головою скинув на лінію штрафного і Еліас гарматним ударом прошив Герету.

Здавалось, гра завершиться перемогою «Колоса», але на останній хвилині Кітела навісив з правого флангу, а Невес головою вгатив сферу впритирку з правою стійкою, забивши свій дебютний м’яч у футболці «Руха» і розмочив свою безгольову серію, яка тривала з літа 2025 року.

Нічия принесла «Колосу» 34 очки і підняла на шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Рух» з 20-ма пунктами залишився чотирнадцятим.