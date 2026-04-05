Команда Івана Федика без шансів «згоріла» іменитому супернику

У неділю, 5 квітня, «Шахтар» в межах 22-го туру УПЛ на «Арені Львів» приймав «Рух». Дива не сталось: львів’яни зазнали нищівної поразки і продовжили невтішну серію з «гірниками» – 4 нічиї і вже 7 поразок.

УПЛ, 22-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Рух» (Львів) – 3:0

Голи: Егіналдо, 34, 62, Мейрелліш, 89

«Шахтар» одразу ж захопив ініціативу у матчі і взявся розхитувати оборону суперника. Егіналдо на 9-й хвилині впав у штрафному суперника після боротьби з кіпером львів’ян і вимагав пенальті, але арбітр проігнорував прохання бразильця. Згодом Проспер, який повернувся до складу «гірників», отримав м’яч у штрафному, але пробив у воротаря. За мить захисник «Руха» прийняв на себе замикання Егіналдо після прострілу Коноплі.

В середині тайму Педрінью намагався головою спрямувати сферу у дальній кут – поруч зі стійкою. За трохи Бондаренко виводив на удар Егіналдо, але той не зміг як слід вдарити по м’ячу. Донеччани продовжили розривати і вже Назарина стрільнув впритул з каркасом.

Зрештою на 34-й хвилині «гірники» перетворили кількість в якість і вийшли вперед: Бондаренко розкішно навісив у воротарський і Егіналдо головою замкнув у протихід голкіперу.

По перерві Назарина зі стандарту закручував з далекої відстані у ворота – Герета не без проблем перевів на кутовий. За мить номінальних гостей після удару Ізакі врятувала стійка. А на 62-й хвилині черговий провал оборони «Руха» призвів до другого гола: Траоре віддав розрізну передачу у штрафний львів’ян, бразилець вийшов сам на сам і прошив воротаря.

За десять хвилин до завершення матчу Феррейра увірвався лівим флангом у штрафний і замість того, аби віддати партнеру на дальню стійку, стрільнув сам – Герета зумів відбити. Перед самим свистком «Шахтар» забив втретє: цього разу Феррейра не поскупився, віддав передачу на Мейрелліша і бразилець з другої спроби довершив розгром «жовто-чорних».

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 50 очок – гірники ділять лідерство з ЛНЗ, але мають гру в запасі. «Рух» з 19-ма пунктами залишається у зоні перехідних матчів.