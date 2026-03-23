Володимир Шаран спробує втримати команду в еліті

Новим головним тренером «Олександрії» став Володимир Шаран, повідомляє пресслужба «містян». 54-річний фахівець замінив на своїй посаді Кирила Нестеренка, про звільнення якого клуб повідомив вранці, 23 березня.

До тренерського штабу Шарана увійдуть фахівці, які працювали разом із ним в «Олександрії-2» (з жовтня 2025 року). Крім того, штаб буде підсилений Максимом Білим, який також приєднається до основної команди.

Нагадаємо, тренерський шлях Шаран розпочав у вересні 2007 року, очоливши «Закарпаття». Також він працював з львівськими «Карпатами» та «Минаєм».

Однак найбільшої слави наставник досяг саме з «Олександрією». Під час другого пришестя (з 2013-го по 2021-й роки) він двічі виводив команду в єврокубки. У сезоні 2019/20 «містяни» навіть пробились до групового етапу Ліги Європи, де набрали 3 очки в групі з німецьким «Вольфсбургом», бельгійським «Гентом» та французьким «Сент-Етьєном».

У поточному сезоні срібний призер УПЛ стоїть на виліт – після 21-го туру команда з 11 очками йде передостанньою.