Михайло Мудрик

Український півзахисник «Челсі» Михайло Мудрик повертається до офіційних матчів, повідомляє сайт лондонського клубу.

Спортивний арбітражний суд (CAS) зняв з вінгера чотирирічну дискваліфікацію, частково задовольнивши його апеляцію. Суд постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності, оскільки він визнав порушення антидопінгових правил і погодився на дискваліфікацію, термін якої дорівнює вже відбутому періоду відсторонення.

За інформацією The Athletic, справу футболіста закрили через зміну технічних стандартів WADA. Концентрація мельдонію в його пробі станом на сьогодні вже не вважалася б порушенням, тому FA вирішила не продовжувати дисциплінарне провадження.

Очікується, що найближчим часом Мудрик приєднається до «Челсі» в Гонконгу на передсезонний тур.

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Нагадаємо, у грудні 2024 року Михайло здав позитивний тест на допінг: у його пробу було виявлено заборонену речовину – мелдронат. Це сталося після виступів за збірну України в листопаді, коли він взяв участь у матчах Ліги націй з Грузією (1:1) та Албанією (2:1). Як наслідок, він був відсторонений від матчів за «Челсі», а також від тренувань разом з командою.

Для захисту своїх інтересів Мудрик найняв юридичну компанію, яка свого часу повернула у великий футбол Поля Погба.