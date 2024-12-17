Михайло Мудрик здав тест на допінг у жовтні 2024 року

В українського футболіста та півзахисника «Челсі» Мудрика виявили позитивний результат тесту на допінг. Інформацію про це підтвердив 17 грудня на своїй сторінці в Instagram сам Мудрик, який заявив, що це стало для нього «шоком». Також про провалений допінг-тест повідомили у пресслужбі ФК «Челсі».

Про начебто позитивний тест на допінг у 23-річного футболіста першим повідомило спортивне видання Tribuna із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, у пробі «А» Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Пробу на допінг у футболіста взяли наприкінці жовтня.

«Я можу підтвердити, що мене сповістили про те, що зразок, який я надав Футбольній асоціації Англії, містив заборонену речовину. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися», – заявив Михайло Мудрик.

У своєму дописі футболіст підкреслив, що «не зробив нічого поганого» та висловив сподівання, що скоро повернеться на поле. Спортивні ЗМІ припускають що невдовзі оприлюднять результат відкриття проби «Б».

Якщо у Михайла Мудрика підтвердять наявність допінгу у сечі, йому загрожує дискваліфікація до чотирьох років. Зазначимо, наразі колишній футболіст «Шахтаря» грає в лондонському клубі «Челсі», куди він перейшов у січні 2023 року. Контракт Мудрика з «Челсі» на 70 млн євро є довгостроковим і розрахований на 8,5 року. Відповідно до угоди, Мудрик став найдорожчим гравцем в історії України.

Доповнено 12:50. Видання The Times повідомило, що Михайла Мудрика тимчасово відсторонили від футболу на час розслідування його позитивного тесту на допінг. Втім, ні Мудрик, ні його клуб офіційно не підтвердили цієї інформації.