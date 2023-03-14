Верняєв вже може повертатись в професійний спорт

Екс-лідеру збірної України зі спортивної гімнастики Олегу Верняєву вдвічі скоротили термін дискваліфікації. Про це повідомив сам Верняєв на своїй сторінці в Instagram.

«Я в строю. Це був тривалий процес, під час якого я довів відсутність наміру застосовувати допінг. Суд знизив санкцію вдвічі. Це говорить про те, що суд погодився з моїми доводами та підтвердив те, що мельдоній потрапив в організм не за моєю провиною або недбалістю», – написав спортсмен.

Верняєв був відсторонений від змагань у жовтні 2020 року. А уже в 2021 році, перед Олімпіадою в Токіо, його дискваліфікували на чотири роки. Дискваліфікація була пов'язана з позитивним допінгом-тестом – в його організмі знайшли препарат мельдоній. Після цього у серпні 2021 року Верняєв подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд на рішення про дискваліфікацію. Таким чином, по суті Верняєв вже може повертатись в професійний спорт.

Раніше тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський в коментарі для Суспільне Спорт відзначав, що у разі позитивного вердикту не лише розраховуватиме на нього, але й включить його у команду для підготовки до чемпіонату світу.

Олег Верняєв – український гімнаст, олімпійський чемпіон і срібний призер Олімпійських ігор 2016, чемпіон світу зі спортивної гімнастики. Учасник Олімпійських ігор 2012.