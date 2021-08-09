Олег Верняєв пропустив Олімпійські ігри у Токіо

Український гімнаст та олімпійський чемпіон Олег Верняєв, якого дискваліфікували на чотири роки через знайдений в крові мельдоній, оскаржив це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS) у Швейцарії. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Практично чотири тижні тому я писав про рішення арбітражу GEF дискваліфікувати мене на чотири роки. Ми з командою подали апеляційну скаргу в CAS», — написав він.

За словами Верняєва, нині суд розглядає скаргу і вирішує, чи відкривати провадження.

Як інформував ZAXID.NET, у січні стало відомо, що українського гімнаста та олімпійського чемпіона Олега Верняєва відсторонили від міжнародних змагань. Тоді ані Федерація, ані сам спортсмен не могли пояснити причину. У Міжнародній федерації гімнастики зазначили, що відсторонення триватиме до закінчення певної процедури. При цьому спортсмен стверджує, що не знає, як заборонений препарат потрапив до його організму.

Хто такий Олег Верняєв

Олег Верняєв – український чемпіон зі спортивної гімнастики та олімпійський призер. У 2014 році він став чемпіоном світу з гімнастики на паралельних брусах, а в інші роки здобував срібло та бронзу. Олег Верняєв здобув «золото» і «срібло» Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро в Бразилії. У 2019 році він виграв «бронзу» чемпіонату світу в німецькому Штутгарті та «срібло» Європейських ігор.