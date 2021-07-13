Олега Верняєва відсторонили від змагань через розслідування Міжнародної федерації гімнастики ще у кінці минулого року

Арбітраж Комітету з етики в гімнастиці (GEF) дискваліфікував українського гімнаста, олімпійського чемпіона 2016 року Олега Верняєва на чотири роки, починаючи з листопада 2020 року. Причиною дискваліфікації є перевищення в організмі концентрації мельдонію, який з 2016 року заборонено використовувати спортсменам під час змагань.

«Арбітраж GEF вирішив, що концентрація мельдонію, яку знайшли в мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на чотири роки. Починаючи з листопада минулого року. Це значить, що на Олімпіаду я не поїду», – написав Олег Верняєв 12 липня на Facebook.

Судячи з допису, спортсмен не знає, як заборонений препарат потрапив у його організм. Також він зазначає, що позитивний результат дав тільки один допінг-тест, і всі наступні тести не підтвердили використання допінгу.

«Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про вину спортсмена. Якщо спортсмен впевнений, що його провини немає, він не має опускати руки. Арбітраж GEF ухвалив рішення, яке підлягає оскарженню. Оскільки рішення арбітражу можна оскаржити, кінцеві висновки робити рано», – зазначив гімнаст.

27-річний український гімнаст Олег Верняєв – чемпіон та срібний призер Олімпійських Ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, чемпіон та кількаразовий призер Чемпіонату світу, шестиразовий чемпіон Європи та триразовий переможець Європейських ігор.

Про його відсторонення від змагань через розслідування Міжнародної федерації гімнастики стало відомо у січні, проте причина відсторонення не повідомлялася. Відтак спортсмен не потрапив до списку української збірної на Олімпіаді у Токіо. Якщо рішення про відсторонення лишиться у силі, Олег Верняєв пропустить і наступні Олімпійські Ігри 2024 року у Парижі.