Нового гравця «Челсі» Михайла Мудрика представили вболівальникам у перерві матчу Прем'єр-ліги Англії між «Челсі» та «Крістал Пелес» на «Стемфорд Брідж» 15 січня 2023 року в Лондоні

Півзахисник донецького «Шахтаря» та збірної України 22-річний Михайло Мудрик підписав контракт з лондонським «Челсі». Про це в неділю, 15 січня, повідомив офіційний сайт лондонського клубу.

Контракт Мудрика з «Челсі» є довгостроковим і розрахований на 8.5 року. Деталі угоди не розголошуються.

Як пише «Суспільне Спорт», перехід до «Челсі» трапився на фоні тривалої саги з переходом Мудрика до лондонського «Арсеналу». Перемовини щодо трансферу українця тривали у кілька етапів: на першу пропозицію у розмірі 65 млн євро (40 млн євро – гарантована сума, 25 млн євро – бонуси) – донецький клуб відповів відмовою. Зрештою, остаточну пропозицію було суттєво підвищено – за інформацією журналіста Фабріціо Романо, гарантована сума збільшилася до 70 млн євро, тоді як бонуси залишилися на рівні 20-25 млн.

Проте згодом у трансфер Мудрика до «Арсеналу» втрутився «Челсі». У суботу, 14 січня, журналіст Фабріціо Романо та видання The Athletic повідомили, що саме на пропозицію цього клубу пристав «Шахтар»: вона склала 70 млн євро фіксованої суми та ще 30 млн у формі різноманітних бонусів.

Згодом інформацію про перемовини «Челсі» та «Шахтаря» щодо трансферу Мудрика підтвердили обидва клуби у своїх соцмережах.

Таким чином, трансфер Мудрика також став найдорожчим в історії українського футболу. Попередній рекорд, який належав Андрієві Шевченку, 22-річний півзахисник випередив майже вдвічі. Крім того, трансфер Мудрика став найдорожчим і в контексті усіх переходів з української Прем'єр-ліги.

Мудрик – четвертий українець, що гратиме у чемпіонаті Англії. За «Арсенал» виступає Олександр Зінченко, в «Евертоні» – Віталій Миколенко, тоді як «Брентфорду» належить Єгор Ярмолюк.

Мудрик – другий український футболіст в історії «Челсі». З 2006 до 2009 років клубу належав Андрій Шевченко, і саме його трансфер з «Мілана» до Англії упродовж 17 років був найдорожчим серед українських футболістів.

Трансфер Мудрика входить до топ-5 найдорожчих в історії «Челсі». Більше лондонці платили лише за голкіпера Кепу Аррісабалагу (80 млн євро), захисника Веслі Фофана (84 млн євро), півзахисника Кая Гаверця (80 млн євро) та форварда Ромелу Лукаку (113 млн євро).

У «Челсі» Мудрик матиме одразу кількох конкурентів за місце в основному складі. Упродовж сезону 2022/23 позицію лівого флангового форварда займали Крістіан Пулішич, Мейсон Маунт, Кай Гаверць та Рахім Стерлінг.

До «Челсі» Мудрик виступав за «Шахтар». Починаючи з весни 2021 року футболіст потрапив до основної обойми гравців донеччан. А у першій частині сезону 2022/23 закріпився у статусі основного футболіста команди. Також Мудрик провів вісім ігор за національну збірну, в складі якої дебютував у червні 2022 року (в матчі плей-оф відбору ЧС-2022 проти Шотландії - 3:1).