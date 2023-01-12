УАФ вирішила не продовжувати контракт з Олександром Петраковим

Головний тренер збірної України Олександр Петраков покинув посаду очільника національної команди. Про це на своєму сайті у четвер, 12 січня, повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Петраков очолював збірну України з осені 2021 року. На цій посаді тренер замінив Андрія Шевченка, у якого закінчилась угода з УАФ.

Контракт Петракова з національною командою України був розрахований до 31 грудня 2022 року. Тепер стало відомо, що Українська асоціація футболу не підписуватиме новий договір з 65-річним спеціалістом.

«Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним. Ми прагнули досягти найбільшого й подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави. Також щиро вдячний усьому колективу Української асоціації футболу за багаторічну співпрацю та президенту УАФ Андрію Павелку за довіру. Дякуємо нашим найкращим у світі уболівальникам за те, що палко й щиро підтримували й вірили в нас! Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України! Слава Україні!», – заявив Петраков.

Збірна України з футболу закінчила 2022 рік ще у вересні матчами Ліги націй. За їхніми підсумками «синьо-жовті» посіли друге місце і залишилися у дивізіоні В турніру.

Ще перед заключним матчем проти Шотландії Петраков говорив про те, що в УАФ не розпочали з ним перемовини щодо нового контракту.

Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23—13).