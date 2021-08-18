Національну збірну України з футболу тренуватиме Олександр Петраков

Виконком УАФ призначив Олександра Петракова виконувачем обов’язків головного тренера збірної України з футболу. Про це у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Олександр Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною U-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов’язки головного тренера», – написав Павелко.

Він наголосив, що таке рішення ухвалив виконком Української асоціації футболу. За словами Павелка, Петраков – всесвітньо відомий спеціаліст, який має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід, аби на цьому етапі очолити головну команду країни.

«Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів виконкому. Вітаю Олександра Васильовича та бажаю продуктивної роботи!» – підсумував президент УАФ.

64-річний Олександр Петраков – український футболіст та тренер. Перед тим як очолити юнацьку збірну, Петраков був гравцем київського «Динамо», вінницького «Локомотива», «ЦСКА-Київ», черкаського «Дніпра», рівненського «Авангарду», нікопольського «Колоса».

Професійну тренерську кар'єру Петраков розпочав в запорізькому «Торпедо», де входив до тренерського штабу впродовж 1993-1994 років, згодом працював на аналогічній посаді в ЦСКА-2 (Київ).

З середини 2000-х Петраков став займатися з юнацькими збірними. У 2009 році він став заслуженим тренером України. Його також відзначили у топ-20 найкращих тренерів збірних у 2019 році за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). У 2019 році з юніорською збірною України з футболу виграв чемпіонат світу U-20.

Раніше спортивні видання, а також голова комітету збірних України УАФ Мирон Маркевич зазначали, що збірну України з футболу очолить Сергій Ребров.