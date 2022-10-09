Збірна України з футболу дізналася своїх суперників у відборі на чемпіонат Європи 2024, який відбудеться в Німеччині. Українці потрапили до умовної «групи смерті», адже за право зіграти у фінальній стадії чемпіонату їм доведеться позмагатися відразу з поточними чемпіонами та віце-чемпіонами Європи — збірними Італії та Англії, останній з яких збірна України програла в чвертьфіналі Євро-2020.

Окрім них, суперниками українців стали збірні Північної Македонії та Мальти. З македонцями збірна України зустрічалася в групі на Євро-2020, де не без проблем здобула перемогу 2:1. З мальтійцями востаннє українці грали у 2017 році в товариському матчі, який несподівано програли 0:1.

Нагадаємо, що збірну Росії через війну проти України відсторонили від участі в кваліфікації Євро-2024. Збірна Білорусі участь у відборі буде брати, проте їх зі збірною України розвели в різні групи. Матчі кваліфікації розпочнуться в березні.

Результати жеребкування кваліфікації Євро-2020: