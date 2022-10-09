Збірна України з футболу потрапила до «групи смерті» у відборі на Євро-2024
За вихід до фінальної стадії українцям доведеться змагатися з фіналістами попереднього Євро
Збірна України з футболу дізналася своїх суперників у відборі на чемпіонат Європи 2024, який відбудеться в Німеччині. Українці потрапили до умовної «групи смерті», адже за право зіграти у фінальній стадії чемпіонату їм доведеться позмагатися відразу з поточними чемпіонами та віце-чемпіонами Європи — збірними Італії та Англії, останній з яких збірна України програла в чвертьфіналі Євро-2020.
Окрім них, суперниками українців стали збірні Північної Македонії та Мальти. З македонцями збірна України зустрічалася в групі на Євро-2020, де не без проблем здобула перемогу 2:1. З мальтійцями востаннє українці грали у 2017 році в товариському матчі, який несподівано програли 0:1.
Нагадаємо, що збірну Росії через війну проти України відсторонили від участі в кваліфікації Євро-2024. Збірна Білорусі участь у відборі буде брати, проте їх зі збірною України розвели в різні групи. Матчі кваліфікації розпочнуться в березні.
Результати жеребкування кваліфікації Євро-2020:
- Група А: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр
- Група В: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар
- Група С: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта
- Група D: Хорватія, Вельс, Вірменія, Туреччина, Латвія
- Група E: Польща, Чехія, Албанія, Фарери, Молдова
- Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія
- Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва
- Група H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Маріно
- Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Люксембург, Білорусь, Андорра
- Група J: Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Косово, Словаччина, Ліхтенштейн
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