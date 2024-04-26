Православна церква не вимагає у жінок покривати голову під час богослужінь

Православна церква України спростувала поширений серед вірян міф про те, що жінкам заборонено ходити в церкву у штанах. Церква вважає, що головним є внутрішнє налаштування людини, а не її зовнішній вигляд. А посилання на Біблію, де начебто зазначені такі вимоги, вважає неправильним трактуванням і «фарисейською закваскою».

«Немає в нашій Церкві такої заборони. Та й в інших православних церквах світу (окрім МП, очевидно) подібних правил, які би забороняли зараз жіноцтву в брюках приходити до храмів, не існує. Для наших священнослужителів важливим є не те, в якому одязі людина приходить до храму, а головне – з якими бажаннями та духовними потребами», – повідомили на Facebook-сторінці ПЦУ 24 квітня.

У Церкві пояснюють, що цей міф виник через неправильне тлумачення Святого Письма. Ті, хто відстоює таку заборону, посилаються на рядки зі Старого Завіту: «На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен вдягатися в жіноче вбрання, бо мерзенний перед Господом Богом твоїм усякий, що робить це» (Втор. 22: 5). Але, як апелює ПЦУ, жіночі брюки не є чоловічим одягом.

ПЦУ пояснює, що коли писали правила Старого Завіту, і жінки, і чоловіки носили схожий одяг: нижню сорочку, яку підперезували поясом, а зверху – туніку, плащ чи накидку. Тому там мова йшла про іншу відмінність чоловічого і жіночого – радше внутрішню, але точно не про штани. Важливою є не стільки форма одягу, як мета, з якою він одягається. Втім, коли людина приходить до храму, одяг не має бути спонуканням до гріховних спокус.

«Не витрачайте час на непотрібні суперечки і заборони, не судіть інших людей за зовнішністю – особливо зараз, під час війни і великих втрат. Можливо, ця людина втратила все, і в неї просто немає іншого вбрання. А навіть якщо й є – не ви їй суддя. Прагніть того, щоби не виглядати, а БУТИ вірними – не зовнішньо, а внутрішньо. Зустрічайте людей з любов՚ю, а не з осудом, з радістю, а не з докором», – зазначає ПЦУ.

У Православній церкві України наголошують, що двері їхніх храмів завжди відкриті для всіх – і чоловіків, і жінок. І неважливо, як будуть виглядати жінки, що прийшли на молитву, – з покритою чи непокритою головою, одягнені в спідницю чи в штани.