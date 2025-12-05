Наслідки атаки на Темрюк

У ніч на пʼятницю, 5 грудня, дрони атакували Краснодарський край та Самарську область Росії. Під атаку потрапив морський порт у місті Темрюк та Сизранський НПЗ.

У пресслужбі російського оперативного штабу Краснодарського краю повідомили, що внаслідок атаки у Темрюку зазнала пошкоджень портова інфраструктура. Через дронову атаку зайнялася пожежа.

На відео, оприлюднених у соцмережах, видно стовп вогню в районі Темрюкського порту. За даними місцевих телеграм-каналів, внаслідок атаки уражений газовий термінал. Зазначимо, порт у Темрюку – основний порт на півдні Росії, що експортує зріджений вуглеводневий газ.

Крім того, росіяни повідомили про атаку на Сизранський НПЗ у Самарській області. На оприлюднених кадрах видно, що російська ППО намагалася збити безпілотники, проте згодом в районі НПЗ зайнялася пожежа.

Зазначимо, Сизранський НПЗ раніше неодноразово потрапляв під атаки дронів. Найбільше ударів на завод припало у серпні – тоді безпілотники атакували НПЗ тричі.

Також росіяни заявили про пошкодження торгівельного центру «Грозний-сіті» у Чечні. На фото видно будівлю центру з пошкодженим фасадом та розбитими вікнами. Місцева влада ситуацію наразі не коментувала.

За даними російських телеграм-каналів, у «Грозний-сіті» знаходиться так звана «рада безпеки Чечні».