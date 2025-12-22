Порушником виявився 22-річний львівʼянин

У неділю, 21 грудня, на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння» у Львові автомобіль заїхав у пішохідну зону та наїхав на охоронця парку. Інцидент стався близько 19:30 на вулиці Чернеча Гора. У понеділок, 22 грудня, поліція затримала 22-річного львівʼянина, який наїхав на охоронця.

Про подію повідомила у соцмережі львів’янка Юстина, яка разом із сімʼєю стала свідком дрифтування автомобіля територією парку, де в той час перебувало багато людей, зокрема дітей.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, на територію парку заїхав автомобіль Mazda з державним номером ВС7698ОС. Водій проігнорував дорожній знак «Рух заборонено» та шлагбаум. На цій ділянці в’їзд дозволений винятково для службового транспорту. Вся інша територія є пішохідною зоною, де рух автомобілів заборонений.

Працівник «Муніципальної варти», який у цей час ніс службу на території парку, одразу підійшов до автомобіля, щоб зробити водію зауваження. Підійшовши до Mazda, охоронець повідомив водієві, що рух транспорту на цій території заборонений, та попросив водія покинути парк. Однак водій поводився агресивно, заявив, що нічого не порушує, після чого сів за кермо та наїхав на охоронця.

У результаті охоронець опинився на капоті автівки, а після різкого гальмування машини охоронець впав на асфальт та серйозно травмувався.

Охоронець зателефонував напарнику та попросив викликати поліцію, а також закрити шлагбаум, щоб затримати машину. Крім того, він увімкнув камеру на мобільному телефоні, щоб зафіксувати номерні знаки автомобіля. Попри це, водій протаранив шлагбаум та втік.

Очевидиця події Юстина коментарі ZAXID.NET розповіла, що в момент заїзду автомобіля до парку було багато людей: «Ми гуляли з чоловіком і дитиною, коли почули знизу звук машини. Було чути, що вона їде дуже швидко і дрифтує. Було туманно, але людей і дітей у парку було багато. Я швидко забрала дитину і ми відійшли вбік».

За її словами, автомобіль буквально за кілька секунд заїхав у парк і почав різко маневрувати.

«Якби ми не відійшли, нас би точно збила машина. Автівка залетіла на великій швидкості, зробила різкий розворот і поїхала далі в гай. Ми навіть не встигли розгледіти марку», – зазначила вона.

Приблизно через 20 хвилин Юстина почула звук швидкої допомоги та зрозуміла, що автівка наїхала на когось, проте не було зрозуміло, хто постраждав.

«Як виявилося сьогодні, то ця автівка збила охоронця. Зараз охоронець лежить в лікарні зі струсом мозку і зі серйозними травмами», – сказала Юстина та додала, що в автівці на пасажирському місці була ще одна людина.

«В машині окрім водія точно був збоку ще хтось на пасажирському місці. Це я бачила на власні очі», – повідомила очевидиця.

Під її дописом у соцмережі зібралося багато коментарів про те, що така поведінка водія неприпустима і він повинен нести покарання.

У понеділок, 22 грудня, поліція Львівської області затримала 22-річного львівʼянина та відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України.