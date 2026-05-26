Давор Савичич є військовослужбовцем приватної військової компанії «Редут»

Служба безпеки України спільно з аналітиками Головного управління розвідки зібрали докази причетності сербського найманця Давора Савичича до воєнних злочинів під час повномасштабної війни Росії проти України. Про це у вівторок, 26 травня, повідомили на онлайн-платформі «Книга катів».

За даними слідства, Савичич причетний до жорстокого поводження з цивільними під час окупації Вишгородського та Бучанського районів Київської області у лютому-березні 2022 року.

Слідчі задокументували щонайменше два епізоди. Зокрема, 3 березня 2022 року у селі Федорівка російські військові під командуванням Савичича виявили місцевого жителя, який переховувався від обстрілів у бетонній трубі разом з іншими людьми. За версією слідства, чоловіка змусили роздягнутися до спідньої білизни, відібрали телефон, зв’язали руки пластиковими стяжками та із зав’язаними очима вивезли до лісу між селами Шибене та Красний Ріг. Там його прив’язали до дерева та помістили між спиною і стовбуром ручну гранату, з якої висмикнули чеку. У такому стані потерпілого утримували близько двох годин.

Пізніше чоловіка доправили до польового намету для допиту. Слідство стверджує, що Савичич вимагав інформацію про розташування українських військових та змушував потерпілого озвучувати неправдиві заяви для російських пропагандистських медіа.

Після відмови, за даними правоохоронців, найманець почав бити чоловіка прикладом автомата. Згодом потерпілого змусили викопати яму, де його незаконно утримували кілька днів майже без їжі та води при мінусовій температурі.

Ще один випадок стався 5 березня 2022 року у смт Іванків. За даними слідства, російські військові увірвалися до квартири місцевої мешканки, зв’язали їй руки та вивезли до лісу поблизу Шибеного, де утримували у фургоні до 8 березня. Під час допиту 6 березня Савичич, за інформацією слідства, вимагав від жінки дані про ЗСУ та примушував її взяти участь у постановочному інтерв’ю для російської пропаганди. Для залякування він погрожував потерпілій та імітував удар стільцем.

22 травня Савичичу офіційно повідомили про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Як відомо, Давор Савичич народився у Боснії і Герцеговині та проживає у російських Хімках. Він є військовослужбовцем приватної військової компанії «Редут» у званні полковника.

Раніше Савичич служив у сербському паравійськовому формуванні «Сербська добровольча гвардія», відомому як «Тигри Аркана», де мав позивний «Елвіс». Його також підозрювали у причетності до вбивств цивільних у Косові та організації вибуху у Чорногорії, однак у 2008 році виправдали. У 2014 році він долучився до сербських «добровольців», які брали участь в окупації частини Донецької та Луганської областей.

На початку повномасштабного вторгнення Росії він командував диверсійно-розвідувальним загоном «Волки», який діяв у складі російського угруповання «Восток» та брав участь в окупації населених пунктів Київської і Житомирської областей.

