ЖК з видом на Боздоський парк будують у партнерстві з дніпровською компанією

Компанії, засновані родичами мера Ужгорода Богдана Андріїва, зводять нові багатоповерхівки навпроти Боздоського парку, на вул. Швабській та на вул. Руській у центрі міста. На нове будівництво звернули увагу журналісти проєкту Bihus.Info у понеділок, 25 травня.

Йдеться, зокрема, про ЖК Maverick на Слов’янській набережній. Житловий комплекс бізнес-класу на 587 квартир з підземним паркінгом зводять на замовлення дніпровської фірми «Маверік Девелопмент» та ужгородської «Маверік Девелопмент 2». За даними журналістів, перша пов’язана з оточенням Геннадія Корбана, а співвласницею іншої, за інформацією Youcontrol, є колишня дружина мера Ужгорода Влада Андріїв.

Вартість квартир в ЖК Maverick стартує від 2,2 млн грн. Фото ЛУН

Будівництво ЖК з видом на Боздоський парк охоплює територію «Ужгородського АТП 12107», співвласницею якого є племінниця мера Ужгорода Тетяна Андріїв. Для комунального транспорту, який тут паркувався, вирішили збудувати нову автобазу. Процес будівництва нового АТП супроводжується кримінальною справою.

Ще один житловий комплекс бізнес-класу родичі Богдана Андріїва зводять на території Ужгородської міської друкарні по вул. Руській. Замовником будівництва ЖК «Французький двір» є компанія «Торгбудсервіс Плюс», що належить мешканцю села Новоселиця Ужгородського району Андрію Козаку, а також Владі та Наталії Андріїв.

Проєкт ЖК «Французький двір» у центрі Ужгорода. Фото ЛУН

У 2018 році через незаконний демонтаж будівлі друкарні та зловживання службовців Ужгородської міської ради, які розпочали процедуру приватизації будівель єдиного комплексу друкарні, у прокуратурі відкрили кримінальну справу.

Водночас по вул. Швабській на земельній ділянці ТОВ «А-1 Девелопмент», яке належить ексдружині, сину та ще двом родичам Богдана Андріїва, триває підготовка до зведення багатоквартирного будинку підвищеної комфортності з комерційними приміщеннями та паркінгом.

Нове будівництво на вул. Швабській в Ужгороді. Фото Bihus.Info

За словами Богдана Андріїва, на посаді мера він не ухвалював жодних рішень у власних інтересах чи в інтересах членів родини.

«Члени моєї родини є самостійними людьми, які мають право займатися підприємницькою діяльністю у межах закону та самостійно несуть відповідальність за свій бізнес. Щодо містобудівних питань, дозвільних процедур – відповідні рішення ухвалюються у межах компетенції профільних структур та колегіальних органів, а не одноосібно міським головою», – зазначив мер Ужгорода.

Нагадаємо, Богдан Андріїв вперше не задекларував доходи дружини у 2025 році, а цього року вказав, що їздить на автомобілі вже колишньої дружини.

За інформацією Youcontrol, Влада Андріїв володіє частками у низці компаній корпоративної групи родини Андріївих, які працюють у сферах виробництва альтернативної енергетики, нерухомості і транспорту. Серед них – ТОВ «Сонячна енергія плюс», яка у 2023 році принесла власниці 15 млн грн дивідендів. Тоді ж дружина мера Ужгорода вказувала, що тримає понад 500 тис. євро та 17 млн грн готівкою.

Богдан Андріїв є уродженцем села Конюхів Львівської області. У 1996–2004 роках працював на Карпатській регіональній митниці, а з 2010 року був депутатом Ужгородської міської ради від «Партії регіонів». З 2015 року його двічі обирали мером Ужгорода.