Богдан Андріїв керує Ужгородом з 2015 року

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК 23 березня.

Богдан Андріїв задекларував майже 1,4 млн грн зарплати. Для порівняння – у 2024 році його зарплата в Ужгородській міській раді становила 1,1 млн грн. На банківських рахунках в міського голови є 283 тис. грн, ще 6 тис. євро та 30 тис. грн він тримає готівкою.

У власності Богдана Андріїва залишаються квартира в Ужгороді, 0,1 га землі у селі Михайлівка-Рубежівка під Києвом вартістю 374 тис. грн, причіп та годинник Breguet вартістю 232 тис. грн.

Також мер Ужгорода вказав, що їздить на автомобілях Range Rover рідного брата, депутата Закарпатської облради Андрія Андріїва, та Audi Q8, яке на праві користування належить його вже колишній дружині Владі Андріїв. Власником кросовера вартістю 3,3 млн грн є компанія «Сонячна енергія плюс», одним з бенефіціарів якої є Влада Андріїв.

Зазначимо, під час декларування доходів за 2024 рік Богдан Андріїв теж не вказував доходи дружини. Водночас рішення про розлучення Богдана та Влади Андріївих у судовому реєстрі наразі не опубліковано.

За інформацією Youcontrol, Влада Андріїв володіє частками у низці компаній корпоративної групи родини Андріївих, які працюють у сферах виробництва альтернативної енергетики, нерухомості і транспорту. Серед них – ТОВ «Сонячна енергія плюс», яка у 2023 році принесла власниці 15 млн грн дивідендів. Тоді ж дружина мера Ужгорода вказувала, що тримає понад 500 тис. євро та 17 млн грн готівкою.

Богдан Андріїв є уродженцем села Конюхів Львівської області. У 1996–2004 років працював на Карпатській регіональній митниці, а з 2010 року був депутатом Ужгородської міської ради від «Партії регіонів». З 2015 року його двічі обирали мером Ужгорода.