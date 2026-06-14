Олександр Усик має ухвалити непросте рішення

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон (50-7, 44 КО) звернувся до українського боксера Олександра Усика (25-0, 16 КО) з вимогою провести бій з Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

Легендарний боксер записав відеозвернення до володаря титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі після того, як Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно схвалила його можливий поєдинок проти тимчасового чемпіона організації Кабаєла.

Тайсон у компанії непереможеного німця виголосив емоційну промову, фактично закликавши Олександра погодитися на бій з Агітом.

«Усику, ми чекаємо на тебе, брате. Ти нам потрібен. Усику, приїжджай і забирай своє, крихітко. Нам потрібні ці гроші», – заявив «Залізний Майк».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

TYSON WANTS USYK



Agit Kabayel is calling in the big guns to get a fight with Oleksandr Usyk pic.twitter.com/Lbct5BljjR — Ring Magazine (@ringmagazine) June 12, 2026

Нагадаємо, Усик зобов’язаний провести бій з Кабаєлом, аби втримати звання об'єднаного чемпіона світу. У разі відмови від поєдинку українець буде змушений звільнити титул WBC – один з трьох основних поясів, якими володіє в хевівейті.

Раніше Кабаєл звинуватив Олександра в затягуванні переговорів і закликав нарешті ухвалити бодай якесь рішення, кинувши новий виклик (WBC дала сторонам на досягнення домовленості рівно 30 днів).