Легендарний Майк Тайсон публічно покликав Олександра Усика на бій
Агіт Кабаєл вирішив використати «важку артилерію»
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Колишній чемпіон світу Майк Тайсон (50-7, 44 КО) звернувся до українського боксера Олександра Усика (25-0, 16 КО) з вимогою провести бій з Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).
Легендарний боксер записав відеозвернення до володаря титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі після того, як Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно схвалила його можливий поєдинок проти тимчасового чемпіона організації Кабаєла.
Тайсон у компанії непереможеного німця виголосив емоційну промову, фактично закликавши Олександра погодитися на бій з Агітом.
«Усику, ми чекаємо на тебе, брате. Ти нам потрібен. Усику, приїжджай і забирай своє, крихітко. Нам потрібні ці гроші», – заявив «Залізний Майк».Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, Усик зобов’язаний провести бій з Кабаєлом, аби втримати звання об'єднаного чемпіона світу. У разі відмови від поєдинку українець буде змушений звільнити титул WBC – один з трьох основних поясів, якими володіє в хевівейті.
Раніше Кабаєл звинуватив Олександра в затягуванні переговорів і закликав нарешті ухвалити бодай якесь рішення, кинувши новий виклик (WBC дала сторонам на досягнення домовленості рівно 30 днів).