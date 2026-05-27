Усик дізнався свою позицію в рейтингу найкращих супертяжів світу після перемоги над Верховеном
Культове видання The Ring опублікувало свіжий список найсильніших бійців хевівейту
Українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) після перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) залишається лідером у статусі чемпіона в рейтингу найкращих боксерів надважкої вагової категорії, повідомляє The Ring.
Першу ж сходинку в списку посідає володар пояса WBO Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО), а на другій позиції розташувався німецький боксер Агіт Кабаєл, який продовжує підніматися у рейтингах після серії яскравих перемог. Топ-3 замкнув Тайсон Ф’юрі.
Варто відзначити прогрес кубинського бійця Френка Санчеса (26-1, 19 KO), який здобув яскраву перемогу в Єгипті над американцем Річардом Торресом (14-1, 12 КО) і став претендентом на бій з Усиком.
Рейтинг найкращих боксерів хевівейту від The Ring:
- Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
- 1. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
- 2. Агіт Кабаєл (Німеччина)
- 3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- 4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
- 5. Філіп Хргович (Хорватія)
- 6. Мозес Ітаума (Велика Британія)
- 7. Френк Санчес (Куба)
- 8. Ефе Аджагба (Нігерія)
- 9. Мурат Гассієв (Вірменія)
- 10. Джастіс Гуні (Австралія)
Нагадаємо, наступний суперник Олександра Усика наразі невідомий, однак найбільш ймовірним варіантом називають Агіта Кабаєла.