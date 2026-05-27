Українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) після перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) залишається лідером у статусі чемпіона в рейтингу найкращих боксерів надважкої вагової категорії, повідомляє The Ring.

Першу ж сходинку в списку посідає володар пояса WBO Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО), а на другій позиції розташувався німецький боксер Агіт Кабаєл, який продовжує підніматися у рейтингах після серії яскравих перемог. Топ-3 замкнув Тайсон Ф’юрі.

Варто відзначити прогрес кубинського бійця Френка Санчеса (26-1, 19 KO), який здобув яскраву перемогу в Єгипті над американцем Річардом Торресом (14-1, 12 КО) і став претендентом на бій з Усиком.

Рейтинг найкращих боксерів хевівейту від The Ring:

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

1. Даніель Дюбуа (Велика Британія)

2. Агіт Кабаєл (Німеччина)

3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)

5. Філіп Хргович (Хорватія)

6. Мозес Ітаума (Велика Британія)

7. Френк Санчес (Куба)

8. Ефе Аджагба (Нігерія)

9. Мурат Гассієв (Вірменія)

10. Джастіс Гуні (Австралія)

Нагадаємо, наступний суперник Олександра Усика наразі невідомий, однак найбільш ймовірним варіантом називають Агіта Кабаєла.