30 червня своє 59-річчя відзначає легендарний американський боксер Майк Тайсон. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя спортсмена, який золотими буквами вписав своє ім’я в історію світового боксу, а низка його рекордів досі залишаються не побитими.

Боротьба за місце під сонцем

Майк народився у робочому районі Брукліна. Його батьками були Лорна Сміт (працювала у жіночому слідчому ізоляторі в Мангеттені) та Джиммі Кіркпатрік (місцевий сутенер). Лише у 38 років боксер дізнався, що є сином уродженця Ямайки Персела Тайсона – першого чоловіка мами, який покинув сім'ю ще до народження Майка. Також у боксера є старший брат Родні та старша сестра Деніз.

Дитинство Тайсона було непростим. У Браунсвіллі їх постійно виселяли, а умови проживання ставали все гіршими та гіршими. Сім'я селилася в будинках, що підлягають знесенню: без тепла, без води і часом навіть без електрики.

Маленький Майк Тайсон

«Коли у мами з’являлися гроші, вона любила пускати пилюку в очі. У неї завжди було чимало подруг, а також чоловіків. І всі пили, пили, пили. Вона не курила марихуану, але всі її друзі робили це, і вона діставала їм наркотики. Подруги моєї мами були повіями або жінками, які спали з чоловіками за гроші. Вони залишали у нас своїх дітей. А коли поверталися забрати їх, одяг у них був у крові, і тоді мама допомагала їм привести себе до ладу», – згадував дитинство Тайсон у своїй книзі «Нещадна істина».

Виховання та освіту Майк отримував буквально на вулиці. Його ображали ровесники та навіть старший брат. Він не міг постояти за себе і часто приходив додому з синцями та без кишенькових грошей. Єдиним його захопленням було розведення голубів. Якось один із членів місцевої вуличної банди вирвав у нього з рук улюбленого голуба і відірвав птахові голову. Тайсон напав на кривдника і побив його, чим заробив собі повагу серед бандитів. Ті, у свою чергу, навчили Майка красти та грабувати.

Майк Тайсон і його голуби

Тайсон вів кримінальний спосіб життя, часто опинявся у поліцейській дільниці, а у 12 років його відправили до спецшколи для неповнолітніх злочинців. Там він і став займатися боксом під керівництвом вчителя фізкультури, а колись професійного боксера Боббі Стюарта.

Доленосна зустріч

Саме Боббі Стюарт привів 14-річного Тайсона в зал до легендарного тренера з боксу Каси Д'Амато. Той був вражений талантом молодого спортсмена, а після смерті матері Майка оформив опікунство над ним і практично всиновив, забравши жити до себе.

Кас Д'Амато

Живучи у Каса, Майк переглянув масу відеозаписів зі старими боями професіоналів і, перебуваючи під враженням від побаченого, вибрав для себе незвичайний на той час імідж – він виходив на ринг без музики, без халата, у простих чорних трусах та боксерках на босу ногу.

Дебют Тайсона відбувся у 15-річному віці в нью-йоркському клубі Holyoke, де він отримав прізвисько «Танк». Тоді, у 1981 році, із 6-ти боїв Тайсон програв лише один. Наступного року Майк виступив на юнацьких Олімпійських іграх. Першого суперника йому вдалося перемогти за рекордні 8 секунд. Поразка чекала і на всіх наступних спортсменів. У фіналі Тайсон нокаутував Джо Кортеса за декілька секунд. Того року молодий боксер провів 30 поєдинків, з яких лише 6 були програшними.

«Залізний Майк»

На професійному рингу Майк дебютував у 1985-му (перемога у всіх 15-ти боях нокаутами). У тому ж році Тайсон втратив свого наставника Д'Амато, який помер у 76-річному віці через запалення легенів (саме він залучив до роботи з боксером двох тренерів – Тедді Атласа та Кевіна Руні).

Обкладинка Sport Illustrated з 19-річним Майком Тайсоном

У листопаді 1986 року Тайсон провів свій перший титульний бій проти Тревора Бербіка, в якому переміг у другому раунді і став чемпіоном WBC. У цьому поєдинку він встановив одразу два світові рекорди: став наймолодшим чемпіоном у важкій вазі та першою людиною, чий удар змусив суперника піднятися та впасти тричі поспіль.

Майк Тайсон

Дон Кінг і Дональд Трамп

Майк став шалено популярним, став багато заробляти і зв'язався з Доном Кінгом – легендарним промоутером, відомим далеко не ідеальною репутацією. Кінг намагався переманити Тайсона у свої лапи ще за життя Д’Амато, але авторитет тренера був непорушним.

Майк Тайсон і Дон Кінг

Через дружину Донг Кінг та його спільник Дональд Трамп зуміли вмовити Тайсона працювати разом: Дон став його промоутером, а Трамп та його казино в Атлантік-Сіті, яке він хотів перетворити в Вегас, отримали зоряного клієнта, на боях якого можна було заробляти.

Дональд Трамп і Майк Тайсон

Трамп став радником Тайсона. І фактично довів справу до того, що в кар'єрі Майка сталася перша поразка. А ще відмовив змінювати промоутера, змушуючи залишатися в руках Дона Кінга. Дональд чудово розумів, що у такій ситуації продовжить повністю контролювати свій головний актив. Майбутній президент США повністю маніпулювали «Залізним Майком», використовуючи боксера у своїх інтересах. Згодом сам Тайсон зрозумів, як саме Трамп руйнував його кар'єру, тож віддалився від свого радника.

До слова, 5 березня 1998 року Тайсон подав до суду на Дона Кінга з вимогою виплатити йому 100 мільйонів доларів як компенсацію матеріальних збитків, завданих за час їхньої спільної роботи. Однак отримав лише 30 мільйонів.

Запаморочення від успіхів

22 червня 1987 року Тайсона заарештували за звинуваченням у нападі та нанесенні побоїв – він чіплявся до співробітниці платної автостоянки, а потім ударив колегу, який заступився за неї. Справу зам’яли після виплати 105 тисяч доларів компенсації.

У серпні 1987 року Майк провів 31-й бій на професійному рівні, переміг Тоні Таккера та отримав звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. У червні 1988-го Тайсон довів свій рекорд до 35-0, нокаутував Майкла Спінса і до поясів WBC, WBA, IBF додав титул чемпіона світу за версією The Ring.

У 1989 році боксер довів переможну серію до 37 боїв зі старту кар'єри, розпустив усю команду та почав вести розгульне життя – проводити час у барах та клубах. Однією з причин такої поведінки стало розлучення з акторкою Робін Гівенс, з якою він провів у шлюбі лише рік.

Тайсон зовсім закинув тренування і, як наслідок, у лютому 1990 року зазнав першої в кар'єрі поразки – після нокауту в 10-му раунді бою з Джеймсом Бастером Дугласом в Японії. Це стало великою сенсацією – ставки на перемогу Дугласа були 42 до 1. Після програшу Тайсон ліг у клініку та пройшов лікування від алкоголізму.

19 липня 1991 року його звинуватили у згвалтуванні 18-річної Дезірі Вашингтон («Міс Чорна Америка») і засудили до 6 років ув’язнення, 3 з яких він провів за гратами.

Камбек і скандальний бій з Холіфілдом

У 1995-му він вийшов із в’язниці і знову повернувся на ринг. У березні 1996-го Майк у бою з Френком Бруно повернув собі чемпіонський титул WBC.

Майк Тайсон після перемоги над Френком Бруно

У вересні того ж року боксер у протистоянні із Брюсом Селдоном завоював титул WBA. Цей двобій приніс боксеру 25 млн доларів.

У листопаді 1996 року Тайсон провів поєдинок з Евандером Холіфілдом, визнаним боєм року за версією видання The Ring. Холіфілд виграв протистояння технічним нокаутом у 11-му раунді. «Залізний Майк» зазнав другої поразки в кар'єрі (за 45 перемог) і втратив пояс WBA, однак заробив 30 млн доларів.

У червні 1997 року Тайсон та Холіфілд провели ще один поєдинок, який завершився грандіозним скандалом. У третьому раунді Майк спочатку прикусив, а потім відкусив частину вуха Евандера, а той у відповідь ударив суперника головою в брову.

Почалася сутичка, в яку довелося втрутитися охоронцям та поліції. Тайсона дискваліфікували, а атлетична комісія відібрала у нього боксерську ліцензію та оштрафувала на 3 млн доларів. Вже у жовтні 1998-го ліцензію повернули.

Цікаво, що навесні 2022 року «Залізний Майк» розпочав виробництво та продаж мармеладних цукерок Mike Bites у формі вуха із відкушеним шматочком.

Початок кінця і найкасовіший бій

Після цього кар'єра Тайсона пішла на спад. Спортсмен практично не відвідував тренувань, брав участь лише в рейтингових боях. Він, як і раніше, перемагав, але суперників вибирав не найсильніших. Восени 2000-го Тайсон бився з поляком Анджеєм Голотою, відправивши того в нокдаун у 1-му раунді. Однак результати допінг-проб боксера показали наявність у його крові заборонених речовин, і бій визнали таким, що не відбувся.

Влітку 2002 року на рингу Тайсон боксував з Ленноксом Льюїсом. Цей поєдинок став найкасовішим в історії боксу на той момент, зібравши 106,9 млн доларів. Майк з 3-го раунду почав здавати позиції, а в 4-му впав під вагою Льюїса. У 5-му раунді Тайсон практично не захищався, а в 8-му Льюїс відправив його у нокдаун. Таким чином Ленокс провів захисту поясів WBC, IBF, IBO та завоював вакантний титул The Ring. Обидва боксери отримали гонорар по 35 мільйонів доларів.

У червні 2005 року Тайсон зустрівся у рингу з маловідомим на той момент ірландським боксером Кевіном Макбрайдом, але у 6-му раунді відмовився від продовження поєдинку. Після цього бою американець оголосив про завершення спортивної кар'єри після 58 професійних боїв (50 перемог, 44 – нокаутом, 6 поразок, 2 поєдинки визнані такими, що не відбулися).

Бій з відеоблогером

29 листопада 2020-го відбулося повернення легендарного боксера на ринг: 54-річний Тайсон погодився на бій із 51-річним Роєм Джонсом-молодшим. Цей поєдинок назвали головною подією осені у світі боксу. Протистояння завершилось нічиєю.

15 листопада 2024 року Тайсон знову вийшов у ринг, де зустрічвся з Джейком Полом (у списку Forbes посідав друге місце серед найвисокооплачуваних блогерів і 46-те серед найвисокооплачуваних спортсменів 2024 року).

Тайсон вдарив Пола по обличчю на фінальному зважуванні

Восьмираундовий поєдинок завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів – Тайсон програв свій перший бій за останні 19 років, однак заробив 20 млн доларів.

Досягнення та рекорди

абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії серед професіоналів (1987-1990);

чемпіон світу за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990);

найвисокооплачуваніший боксер в історії (до Флойда Мейвезера);

«Найперспективніший боксер» 1985 року за версією журналу The Ring;

найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring (1989-1990);

«Боксер року» за версією журналу The Ring (1986, 1988);

«Боксер року» за версією BWAA, Асоціації журналістів, що пишуть про бокс (1986, 1988);

«Людина року в спорті» за версією BBC (1989);

Рекордсмен за кількістю нагород «Подія року» за версією журналу The Ring (4): 1995 – повернення Тайсона, 1997 – укус під час бою з Евандером Холіфілдом, 1998 – відновлення Тайсона, 2002 – бій Тайсон – Льюїс;

«Найжорстокіша людина в історії спорту» та «Найсильніший нокаутер в історії» за версією каналу ESPN.

Тайсон також залишається володарем багатьох світових рекордів, не побитих донині:

наймолодший чемпіон світу у важкій вазі (20 років 144 дні);

наймолодший абсолютний чемпіон світу (21 рік);

боксер, який витратив найменше часу з моменту дебюту на завоювання титулів чемпіона та абсолютного чемпіона світу у важкій вазі (1 рік 8,5 місяця та 2 роки 5 місяців відповідно);

перший та єдиний абсолютний чемпіон, який завоював три основні титули послідовно один за одним;

найвисокооплачуваніший важкоатлет в історії;

єдиний, хто захистив титул абсолютного чемпіона (WBC, WBA, IBF) 6 разів поспіль;

найбільша кількість найшвидших нокаутів (9 нокаутів менш як за 1 хвилину).

У 2011 році Тайсона включили до Міжнародної зали боксерської слави та внесли до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість найшвидших нокаутів і за те, що став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі.

Особисте життя

Молодий боксер свого часу зустрічався з юною моделлю Наомі Кемпбелл. Згодом був тричі був одружений. Вперше Тайсон побрався 1988 року – його обраницею стала модель Робін Гівенс. Однак їх союз був недовгим, вони були подружжям менше року.

Другою дружиною Тайсона стала педіатриня Моніка Тернер. Пара познайомилася на початку 90-х на вечірці коміка та актора Едді Мерфі. Під час другого шлюбу Майка засудили за звинуваченням у згвалтуванні, однак його дружина не тільки не відвернулася від боксера, а й усі роки ув'язнення відвідувала його у в'язниці. Однак цей союз розпався лише через шість років після реєстрації. Тернер подала на розлучення, звинувативши чоловіка у зрадах.

Моніка Тернер і Майк Тайсон

Третьою обраницею боксера стала Лакія Спайсер. Майбутнє подружжя познайомилося, коли дівчині було всього 18. Влітку 2009 року вони зіграли весілля.

Лакія Спайсер і Майк Тайсон

Діти Майка Тайсона:

старша донька Мікі Лорна народилася 1990 року від стосунків Тайсона з жінкою на ім'я Кімберлі Скарборо;

1996 року у боксера народилася дочка Рейна, 1997-го – син Амір, їхньою матір'ю є друга дружина Тайсона Моніка Тернер;

2002 року у Тайсона та танцівниці Сіль Шочитль народився син Мігель, 2005-го – дочка Ексодус (загинула у 2009 році через задушення внаслідок нещасного випадку);

у шлюбі з третьою дружиною Лакією Спайсер у Тайсона народилися сини Мілан (2008) та Морокко (2011).

Цікаві факти

Маніакально-депресивний психоз – саме такий діагноз поставили фахівці майбутньому боксеру ще в дитинстві, проте про це стало відомо лише після його розлучення з Робін Гвінес, яка повідомила про хворобу колишнього чоловіка журналістам.

Тайсон має три судимості. 1992 року його було засуджено за згвалтування, 1998-го – за побиття людей, а 2008-го – за вживання заборонених речовин та керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння.

Під час перебування у в'язниці, коли Майка було звинувачено у згвалтуванні, спортсмен прийняв іслам і отримав ім'я Малік Абдул Азіз.

Тайсон так і не закінчив загальноосвітньої школи.

У Майка є має декілька татуювань. Серед них – візерунок на обличчі та портрет загиблої дочки Ексодус на грудях біля серця, Че Гевара, Мао Дзе Дун та друга дружина боксера.

У 1991 році боксер допоміг групі хлопців потрапити до клубу, одним з них виявився репер Тупак Шакур. Згодом знаменитості стали друзями – Тупак написав для Майка декілька пісень, під які той виходив на ринг.

Після проблем зі здоров'ям, до яких входив алкоголь і наркотичні речовини, Тайсон набрав зайву вагу. Щоб скинути її, він сів на жорстку дієту, а потім взагалі відмовився від м'яса, ставши веганом (з 2009 року).

У 2013 році Тайсон став співзасновником компанії Iron Mike Productions, яка займалася просуванням боксерів.

2021 року екс-чемпіон створив власний подкаст. Крім цього, Тайсон веде бізнес із вирощування та продажу канабісу в Каліфорнії, де це легалізовано.

Фільми та книги

Окрім спорту Майк також пробував себе у кінематографі. Він взяв участь у написанні сценарію до автобіографічного фільму «Тайсон» (1994), знявся у двох документальних фільмах «По той бік слави» (2003) та «Майк Тайсон» (2009).

У 1999 році боксер вперше з'явився у повнометражній картині, яка отримала назву «Бий у кістку». Головних героїв у комедії зіграли Антоніо Бандерас та Вуді Гаррельсон. Співпраця з кінематографістами виявилася вдалою, і того ж року боксер взяв участь у зйомках гангстерської драми «Чорне та біле». З'явився Майк і у знаменитій спортивній картині Сільвестра Сталлоне «Роккі Бальбоа». Образ важкоатлета зі світовим ім'ям використовувався в комедії «Похмілля у Вегасі».

Тайсон у фільмі «Похмілля у Вегасі»

На знімальному майданчику «Вибійного реваншу» Тайсону вдалося знову попрацювати з Сільвестром Сталлоне, а також з неповторним Робертом Де Ніро. 2017 року чемпіон знявся в кінокартині «Китайський продавець», де зіграв разом зі Стівеном Сігалом. У цьому бойовику спортсмен приміряв на себе роль колишнього генерала на ім'я Кабба. Раніше боксер з'являвся переважно в образі самого себе.

У 2018 році Майк Тайсон увійшов до головного акторського складу нового бойовика «Кікбоксер повертається», в якому зіграв разом із Жан-Клодом Ван Даммом та Крістофером Ламбертом. Загалом Тайсон зіграв у понад 55 фільмах, шоу та серіалах. Також Майк став прообразом боксера Яна МакГрегора з аніме-серіалу «Боєць Бакі», а Дредерік Татум із мультсеріалу «Сімпсони» є пародією Тайсона.

Окрім того, боксер став автором книги «Нещадна істина», в якій описав подробиці власної біографії, а також познайомив читачів з невідомими фактами свого приватного життя (2013). Через 4 роки колишній чемпіон випустив працю «Залізні амбіції».