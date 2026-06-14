На пункті пропуску «Шегині – Медика» стартують ремонті роботи

З 15 червня у пункті пропуску «Медика» на польському боці кордону стартують ремонтні роботи на смугах руху, які використовуються для оформлення автобусів, що прямують з України до Польщі. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України в неділю, 14 червня.

За даними польської сторони, рух автобусів не зупинятимуть, однак через ремонт можливі суттєві затримки під час проходження контролю. Очікується, що пропускна спроможність становитиме до восьми автобусів протягом 12 годин.

У ДПСУ нагадали, що пункт пропуску «Шегині – Медика» є одним із найбільш завантажених на українсько-польському кордоні та щодня обслуговує значний потік міжнародних автобусних і легкових перевезень.

Ремонтні роботи та пов’язані з ними обмеження триватимуть до листопада 2027 року.

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Зауважимо, що спершу Польща планувала повністю призупинити автобусний рух через пункт пропуску «Шегині – Медика» до листопада 2027 року, однак після перемовин між українською та польською сторонами вирішили відтермінувати обмеження.