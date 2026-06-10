У пункті пропуску ремонтуватимуть автобусну смугу руху

У пункті пропуску «Шегині» на виїзд з України до Польщі з 15 червня 2026 року до листопада 2027 року не буде здійснюватися пропуск автобусів. Обмеження пов’язані із ремонтами автобусної смуги руху.

«Розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Республіки Польща у пункті пропуску «Шегині – Медика». Роботи розпочнуться 15 червня 2026 року та триватимуть до листопада 2027 року. У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску «Шегині – Медика» на цей період здійснюватися не буде», – йдеться в повідомленні Львівської митниці, поширеному 10 червня.

Водночас, за даними митниці, пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у звичному режимі.

Перевізників просять врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів та завчасно інформувати пасажирів. Для виїзду до Польщі обирати інші пункти пропуску.

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