До кінця 2026 року розпочнеться поступове звільнення зі служби українських військових

Україна розраховує укомплектувати до 30–50% посад у штурмових і піхотних підрозділах Збройних сил іноземними добровольцями. Про це в п’ятницю, 12 червня, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

«Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Наша мета – до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями», – написав Федоров.

Він наголосив, що до кінця 2026 року розпочнеться поступове звільнення зі служби захисників, які найдовше перебувають на фронті.

Зі слів Федорова, це лише перший етап масштабної трансформації системи комплектування. Другий етап передбачатиме комплексну реформу рекрутингу та мобілізації.

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«Ми будуємо армію зі зрозумілими правилами та повагою до військового. Життя людини – найбільша цінність. І наше головне завдання – зробити все можливе для збереження життя військового на передовій. Саме така армія здатна дати Україні сильну позицію для завершення війни», – ідеться в повідомленні.

ZAXID.NET також писав про нові контракти та виплати військовим, які Міністерство оборони заправадило у межах трансформації Сил оборони.