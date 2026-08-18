Росіяни завдали ударів по селищу баражуючими боєприпасами типу «Бандероль»

У вівторок, 18 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині. Внаслідок атаки загинули 10 людей, ще восьмеро постраждали, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атаку росіяни здійснили вранці 18 серпня. Внаслідок удару пошкоджені 10 приватних будинків, а також кафе, пошта, магазин та щонайменше сім автомобілів.

За даними голови Печенізької громади Олександра Гусарова, селище атакували дві малогабаритні крилаті ракети з реактивними двигунами типу «Бандероль». За його словами, влучання були у радіусі близько 50 м одне від одного.

«За попередньою інформацією, загинуло 10 людей. Ще 8 людей постраждали. Їм надається вся необхідна медична допомога», – повідомив Олег Синєгубов.

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Доповнено о 10:56. Кількість постраждалих внаслідок атаки на Печеніги зросла до 17 людей, повідомив Олег Синєгубов.

У коментарі «Суспільному» директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта повідомив, що медики госпіталізували чоловіка з опіками та жінку з акубаротравмою. Іншим надали допомогу на місці.

Олег Синєгубов в етері «Суспільне Студія» повідомив, що для встановлення осіб загиблих у Печенігах знадобиться ДНК-експертиза. За його словами, зона руйнувань у селищі велика.

Наслідки уточнюються. На місці атаки працюють екстрені служби.