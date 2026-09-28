В Україні зросла кількість заброньованих працівників

Станом на вересень 2026 року в Україні заброньовані від мобілізації близько 1,4 млн людей. Про це повідомив міністр економіки Олександр Кравченко в інтерв’ю Forbes Ukraine у понеділок, 28 вересня. Водночас за результами перегляду критичності статус не підтвердили близько 15% підприємств.

За словами міністра, найбільше працівників заброньовано у ключових для стійкості економіки галузях. У п'ятірку увійшли:

Переробна промисловість – близько 20%, Транспорт і логістика – 12%, Торгівля – 10%, Енергетика – 9%, Сільське господарство – 8%.

Що впливає на статистику?

Кравченко пояснив, що розподіл передусім залежить від кількості економічно активних підприємств у галузі, їх розташуванні та близькості до територій, на яких тривають бойові дії, а також гендерним співвідношенням працівників на підприємстві.

В Мінекономіки також наголосили на позитивних ефектах від бронювання. Зокрема зарплатний критерій бронювання за два роки сприяв підняттю середньої зарплати на критичних підприємствах із 14 200 грн до 26 тис. грн. За словами Кравченка, це дало бюджету понад 157 млрд грн, зокрема щодо суттєвих надходжень до Пенсійного фонду.

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Також міністр повідомив, що у періоди хвиль розбронювання мобілізувався дуже низький відсоток працівників.

Як писав ZAXID.NET, до 1 вересня компанії мали підтвердити статус критично важливого підприємства. Найсуттєвіші зміни торкнулися ІТ-компаній, зокрема статус резидента Дія.City більше не гарантує автоматичного отримання статусу критично важливого підприємства.

В липні, Мінекономіки підвищило вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників – із 21 618 грн (2,5 мінімальної зарплати) до 25 941 грн (3 мінімальні зарплати). Серед інших змін – узгодження відстрочок для людей, які працюють у кількох компаніях.

Із 1 грудня 2024 року в Україні набули чинності нові правила бронювання працівників від мобілізації, затверджені постановою Кабінету Міністрів №1332 від 23 листопада. Відтоді всі броювання здійснюються виключно через портал «Дія». Тоді кількість заброньованих становила близько 1,3 млн людей.

За рік кількість заброньованих працівників в Україні зросла на 300 тис. людей. Також за цей час на 9 тис. збільшилася кількість підприємств, визнаних критично важливими. Найбільше зростання кількості заброньованих зафіксували у галузях переробної промисловості, будівництва та транспорту.