Корецький гарантував стабільні виплати військовим

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що грошове забезпечення військових, виплати родинам загиблих та підтримку сімей профінансують у повному обсязі до кінця 2026 року. Водночас дефіцит оборонного бюджету наразі становить 27 млрд доларів. Про це Сергій Корецький сказав в інтерв’ю у програмі «ТСН.Тиждень».

Прем’єр повідомив, що близько 7 млрд доларів із необхідної суми уряд уже знайшов завдяки перерозподілу коштів та скороченню інших видатків. Ці ресурси спрямовують на потреби Сил оборони. Зокрема, за словами Сергія Корецького, для покриття дефіциту держава переходить у режим суворої економії та призупинила видатки на дороги, програми стійкості та культуру.

За його словами, ситуація змінюється щодня й уряд працює над оптимізацією витрат, пошуком нових джерел фінансування та перерозподілом наявних, адже Сили оборони – пріоритет. Корецький розділив видатки на дві частини: грошове забезпечення військовослужбовців та військова техніка.

«Грошове забезпечення, військові заробітні плати, виплати за загиблих, підтримка сімей – із цим проблем немає. Ми це точно закриємо. Гарантую, все буде стабільно повною мірою», – заявив Корецький.

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