Президент повідомив, що Україна має проблему з величезною дірою у державному бюджеті

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 18 вересня, під час спілкування з представниками медіа після саміту «Карпатської вісімки» заявив про значний дефіцит фінансування української оборони та повідомив, що влада працює над варіантами його покриття.

Відповідаючи на запитання про виробництво дронів-перехоплювачів, Зеленський повідомив, що дві українські компанії вже успішно пройшли бойові випробування своїх розробок. Загалом над системами для перехоплення російських реактивних дронів працюють 67 компаній, однак для переходу до масового виробництва необхідні додаткові гроші.

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«До віри, до оптимізму і до всього цього ще потрібні гроші. Будемо займатися цим питанням, займаємося», – сказав президент.

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За словами Зеленського, напередодні він обговорював фінансові проблеми України з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Напередодні Офіс президента також повідомляв, що під час їхньої розмови окремо порушувалося питання фінансування української оборони та підготовки рішень для його врегулювання.

«Готуємо деякі пропозиції щодо виходу з дефіциту, про який я говорив, – космічний, між нами кажучи. Але тим не менш ми знайдемо всі виходи. Я вже це знаю. Щодо деяких речей – вже є домовленості», – заявив Зеленський.

Водночас президент не назвав актуальну суму дефіциту. У серпні він оцінював нестачу коштів в оборонному бюджеті України на 2026 рік у 27 млрд євро.

Нагадаємо, 14 вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявляв, що через затримки з ухваленням необхідних рішень Верховною Радою під загрозою може опинитися частина міжнародного фінансування України на загальну суму 29,5 млрд доларів.