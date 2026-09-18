Документів на каміння продавець не мав

Кременецький районний суд визнав винним місцевого мешканця у нелегальній спробі продати пів кілограма бурштину. Чоловік приїхав у Кременець і намагався збути коштовне каміння в ломбарді, однак продавці не захотіли брати у нього товар. Після цього жителем Кременецького району зацікавилася поліція.

Слідство встановило, що приблизно в 2023 році обвинувачений Анатолій Мартинюк незаконно купив у невідомого чоловіка необроблений бурштин вагою 0, 484 кг. Документів на каміння продавець не мав. Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду від 14 вересня.

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Обвинувачений приніс бурштин додому і зберігав його в поліетиленовому пакеті до весни 2026 року. У квітні житель Кременецького району вирішив продати камінці. Для цього він поїхав у Кременець та намагався збути самоцвіти в ломбарді «Комод». На місце викликали поліцейських, які оглянули бурштин та конфіскували його.

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Під час суду обвинувачений визнав свою вину та щиро розкаявся. Суд призначив йому 2 роки позбавлення волі, однак пом’якшив покарання зі встановленням іспитового строку на один рік. Каміння бурштину конфіскували в дохід держави. Обвинувачений також має сплатити 3,8 тис. грн на судові експертизи. На вирок можна подати апеляційну скаргу.