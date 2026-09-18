Очевидці викликали швидку допомогу

У Чернівцях упала 68-річна пасажирка під час виходу з автобуса. Водій не помітив жінку та переїхав її заднім колесом. Вона отримала важкі травми. Аварія трапилася на вулиці Хотинській. Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області.

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За попередніми даними, громадським транспортом керував 59-річний водій. Пенсіонерка виходила на зупинці через задні двері автобуса. Вона не втрималася та впала на дорогу. Водій не помітив її та почав рух, наїхавши на чернівчанку заднім колесом.

Очевидці викликали швидку допомогу. Лікарі терміново госпіталізували жінку, вона отримала серйозні травми.

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У коментарі виданню АСС директор КП «Чернівецьке тролейбусне управління» Григорій Оробець повідомив, що інцидент стався з водієм комунального маршруту № 23. Наразі тривають слідчі дії. У комунальному підприємстві надали водію 18 вересня вихідний. Також розпочали внутрішнє службове розслідування, щоб встановити всі деталі інциденту.