У пам’ятці архітектури у центрі Львові проведуть реставрацію приміщень під хостел
Мова про будинок на вул. Винниченка, 1
У центрі Львова у пам’ятці архітектури місцевого значення на вул. Винниченка, 1 планують провести реставрацію нежитлових приміщень технічного поверху для роботи хостелу. Про це повідомили на засіданні виконкому ЛМР 18 вересня.
До Львівської міськради звернулося ТзОВ «Джей Ді-Хісторі» для отримання дозволу на реставрацію нежитлових приміщень технічного поверху з пристосуванням під хостел зі зміною конфігурації даху на вул. Винниченка, 1.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Під час засідання виконкому повідомили, що цей проєкт пройшов містобудівну раду, а також отримав висновок Офісу охорони культурної спадщини.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Запропоноване рішення передбачає досить делікатне втручання в існуючу містобудівну тканину. З торця це рішення достатньо витончене, є пониження до рівня карнизу, далі воно розширяється в сторону більшої висотності будинку. Заявники надали лист про те, що вони планують облаштувати вхідну групу з ремонтно-реставраційними роботами, а також облаштувати ліфтові конструкції з можливістю доступу до Львівської обласної бібліотеки для дітей», – розповіли під час засідання виконкому.
Проведуть реставрацію нежитлових приміщень технічного поверху з пристосуванням під хостел зі зміною конфігурації даху
Будинок №1 на вул. Винниченка є пам’яткою архітектури місцевого значення. Центр міської історії пише, що триповерховий будинок в стилі класицизму спорудили у середині ХІХ століття на місці розібраних фортифікацій бернардинського монастиря. На другому поверсі будинку зараз працює бібліотека для дітей.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, основний вид діяльності ТзОВ «Джей Ді-Хісторі» – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновником та власником фірми є Іван Чапляк.