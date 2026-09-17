Після вибуху біля ТЦК у Миколаєві на Львівщині затримали двох чоловіків

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до вибуху біля будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Миколаєві. Подію кваліфікували як терористичний акт. Про це повідомили в СБУ ввечері 17 вересня.

Вибух стався близько 16:30 біля будівлі ТЦК та СП. За попередніми даними слідства, невідомий вибуховий пристрій викинули з автомобіля, який проїжджав повз військовий об’єкт. Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець.

Зауважимо, що за даними управління СБУ, медики надали йому необхідну допомогу на місці. Водночас у Львівському обласному ТЦК та СП зазначали, що військовослужбовця госпіталізували у стані середньої важкості.

Причетних до вибуху затримали

В СБУ повідомили, що правоохоронці встановили двох чоловіків, імовірно причетних до злочину. Їх затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також інших осіб, які можуть бути причетними до вибуху.

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Кримінальне провадження відкрили за ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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До слова, минулого року вибухи біля будівель ТЦК фіксували і в інших регіонах України. Зокрема, у лютому 2025 року такі випадки сталися у Рівному, Павлограді та Кам’янці-Подільському. За версією СБУ, до організації частини цих атак були причетні російські спецслужби, які вербували виконавців через соцмережі та месенджери.