Суд призупинив дію рішення про відкликання Ірини Плетньової з посади мера Умані

Черкаський окружний адміністративний суд призупинив дію рішення з’їзду партії «За майбутнє» про відкликання Ірини Плетньової з посади міської голови Умані. Відповідне рішення ухвалили у межах розгляду її позову. Про це Плетньова повідомила у четвер, 17 вересня, на своїй фейсбук-сторінці.

Плетньова заявила про порушення під час процедури її відкликання. Серед іншого, вона згадала підписи людей, які не належать до Уманської громади, підписи померлих людей, а також схожі почерки у підписних листах. За її словами, саме ці обставини суд врахував, призупиняючи дію рішення про відкликання.

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«Для мене це питання не особистих конфліктів чи політичних протистоянь. Є факти – вони мають бути перевірені. Є докази – вони мають отримати правову оцінку. Ми й надалі будемо послідовно відстоювати свою позицію виключно у правовому полі – у суді, мовою документів, фактів і доказів», – заявила Плетньова.

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Раніше міська голова Умані розповідала про конфлікт із народним депутатом Антоном Яценком. Вона пов’язувала процедуру свого відкликання, зокрема, з політичним протистоянням.

Нагадаємо, 8 вересня з’їзд партії «За майбутнє» ухвалив рішення про відкликання Плетньової з посади. Перед цим ініціативна група зібрала 6710 підписів за дострокове припинення її повноважень, а територіальна виборча комісія врахувала 6421 із них.