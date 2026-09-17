Археологи підтвердили, що це частина гомілки мамонта

На березі Дністра знайшли кістку мамонта, кераміку трипільської культури та залишки давньої печі. Знахідки виявив учитель історії Шебутинецького ліцею, фахівець з екологічної освіти Національного природного парку «Хотинський» Сергій Якубина. Педагог разом із учнями часто проводить експедиції біля Дністра у пошуках археологічних знахідок.

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У коментарі ZAXID.NET Серій Якубина розповів, що кістку мамонта та кераміку знайшов на західній околиці старого села Кормань Сокирянської громади разом із вчителем історії Корманської гімназії Леонідом Андроніком. Ці об’єкти вдалося побачити після критичного обміління річки.

Залізний наральник раннього середньовіччя

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«Серед цікавих знахідок: залишки жител різних епох, кераміка часів середньовіччя та скіфського часу. Також вдалося дістати з мілководдя фрагмент кістки мамонта. В одному місці на поверхні видно сліди багаття та печі-кам'янки. Найцікавішою знахідкою став залізний наральник раннього середньовіччя, який хтось із рибалок поставив на видному місці», – зазначив Сергій Якубина.

За словами вчителя, кістку вони сфотографували та відправили світлину археологам. Останні підтвердили, що це дійсно частина гомілки мамонта.

Усі знахідки передадуть у Корманську гімназію. Там є окремий кабінет з експозицією археологічних знахідок, які приносили мешканці з берегів Дністра.

«У шкільній виставці навіть є частина бивня і щелепа з зубами мамонта. Це все знайшли місцеві жителі, учні школи. Дуже багато експонатів з трипільської кераміки, бо трипільці селилися біля Дністра», – розповів Сергій Якубина.

Він додав, що цьогоріч біля Дністра знаходять багато давніх речей, адже через посуху вода відступила від берегів на десятки метрів.