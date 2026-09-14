Приблизна площа поселення – 1 гектар

На приватному городі в Тернопільській області археологи зі Львова досліджують досі невідоме трипільське житло. Його виявили у селищі Гусятин в Чортківському районі в минулому році, однак до повноцінних розкопок приступили лише зараз. Про це в коментарі ZAXID.NET повідомив лектор-екскурсовод Гусятинського краєзнавчого музею Тарас Василик.

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За словами науковця, на цьому місці може бути ціле трипільське поселення. Наразі археологи розкопали лише фундамент однієї хати. «Щоб дізнатися, скільки таких жител може бути на цій ділянці, треба провести геомагнітну розвідку ґрунту. Наразі ми не маємо на це коштів», – розповів він.

За його словами, раніше господарі ділянки щороку виорювали та приносили до краєзнавчого музею фрагменти кераміки трипільської культури.

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«Це були глиняні шматки глечиків різної форми. Прикметно, що постійно це були фрагменти з традиційним для трипільської культури орнаментом. З цього одного городу ми склали колекцію експонатів та показуємо її в музеї. Так ми розуміли, що треба копати глибше. Для цього запросили спеціалістів зі Львова», – додав Тарас Василик.

Фундамент житла виявили торік, а розкопки розпочалися лише зараз

На місці розкопок зараз працює старша наукова співробітниця відділу археології Інституту українознавства ім. Крип’якевича НАН Яна Яковишина зі своїм колективом. Науковиця розповіла ZAXID.NET, що наразі триває перший етап розкопок.

«Тривають розвідкові роботи. Ми не знаємо межі цього поселення, тому розкопуємо орієнтовно, де воно мало би бути. Приблизна площа поселення – 1 га. Далі ми повністю розкриємо житла і будемо їх досліджувати. Сподіваюся, що там ми знайдемо інтер’єрні елементи. Але це будемо роботи вже навесні наступного року. Так само як і геомагнітну розвідку», – розповіла археологиня.

Вона додала, що скоріш за все поселення трипільців розташовувалося на ділянці над річкою Збруч. Ця локація з трьох боків була захищена урвищами, схилами, а підхід до помешкань був лише з однієї сторони мису. Археологи також сподіваються знайти тут й оборонний рів на вході до поселення.

Додамо, що Трипільська культура – одна з найважливіших землеробських цивілізацій енеоліту (VI–III тис. до н.е.), що процвітала на території України, Молдови та Румунії. Вона славилася великими протомістами, розписною керамікою та традицією спалювати свої житла кожні 50–80 років. Трипільці заклали основи хліборобства в регіонах своїх поселень.